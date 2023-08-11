Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, birliğin yönetim kurulunu kabulünde, kurul tarafından bankacılık sektörünün gündemindeki konular hakkında Yılmaz’a bilgi sunularak; küresel ekonomi, Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler değerlendirildi.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen TBB Başkanı Alpaslan Çakar, küresel ekonomide zor bir dönemde geçildiğini, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere çok sayıda ülkenin büyümelerinin sürdürülmesi, enflasyonun makul bir düzeye indirilmesi ve borç stokunun doğru yönetilmesi amacıyla ekonomi politikasında dengeli bir yaklaşım arayışı içinde olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün zorluklara dayanıklılık gösterdiğini aktaran Çakar, "Ürün ve hizmet çeşitliliğine sahip güçlü üretim kapasitesi, genç ve artan nüfus, dış pazar çeşitliliği, dinamik özel sektör girişimcisi ve hızlı karar alma imkânı sayesinde büyüme uzun zamandır pozitif ve potansiyele yakın bir hızdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çakar, bankacılık sektörünün sağlıklı bir bilançoya sahip, güçlü bir rekabet ortamında, yenilikçi ve müşteri odaklı çalıştığını belirterek, "Ülkemizin gücüne ve geleceğine inanarak büyümenin sürdürülmesi, istihdamın artırılması, yatırımların, ihracatın desteklenmesi amacıyla ekonomik faaliyetin finansmanına katkı vermeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.