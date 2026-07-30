Ekonomik güven 100 puan eşiğine yaklaştı
Ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 99,8'e yükseldi. Endeksteki artışta tüketici, hizmet ve inşaat sektörlerindeki güven artışı etkili olurken, reel kesim ve perakende ticarette gerileme görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ekonomik güven endeksi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarak 98,9'dan 99,8'e yükseldi.
Böylece endeks, ekonomik görünüm açısından kritik kabul edilen 100 puan eşiğine yaklaşmış oldu.
Tüketici güveni yükselişini sürdürdü
Tüketici güven endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 2,2 artarak 89,8'e yükseldi. Haziran ayında endeksteki artış yüzde 2,5 olmuştu.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 artışla 112'ye, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,6 yükselişle 83,5'e çıktı.
Reel kesim ve perakende geriledi
Reel kesim güven endeksi temmuz ayında yüzde 0,8 azalarak 101,2'ye gerilerken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,6 düşüşle 111'e indi.