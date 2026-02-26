Ekonomik güven 11 ay sonra eşik değerin üzerinde
Ekonomik güven endeksi, ocak ayında 99,4 iken şubat ayında yüzde 1,4 artarak 100,7’ye yükseldi. Böylece ekonomik güven endeksi 11 ayın ardından yeniden 100 eşik değerinin üzerine çıkmış oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ocakta 99,4 olan endeks, şubatta yüzde 1,4 artarak 100,7 değerini buldu.
Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,3 yükselerek 85,7'ye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 1,1 artışla 104,1 olarak kayıtlara geçti. Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 113,8 olarak devam etti.
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,9 artışla 115,9'a yükselirken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,1 azalarak 83,9 değerini aldı.
100 eşik değeriyle ekonomik iyimserlik ve kötümserlik ölçülüyor
Ekonomik güven endeksinde 100 eşik değeri, ekonomiye ilişkin genel güvenin iyimser mi yoksa kötümser mi olduğunu gösteren kritik sınır olarak kabul ediliyor. Endeksin 100’ün üzerine çıkması, tüketici ve reel sektör başta olmak üzere hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin ekonomiye daha güvenli baktığını gösterirken, 100’ün altı seviyeler ekonomik güvenin zayıf olduğunu ortaya koyuyor.