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Ekonomik güven 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı

Ekonomik güven endeksi, haziranda yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 seviyesine yükselerek; böylelikle önemli veri 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
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Ekonomik güven 4 ayın en yüksek seviyesine çıktı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekonomik güven endeksi mayıs ayında 97,2 iken, Haziran ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,9 değerini aldı.

Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,5 oranında artarak 87,9 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1 oranında artarak 102 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,1 oranında artarak 83 değerini aldı.

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