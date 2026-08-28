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Ekonomik güven endeksi 100 seviyesinin üzerine çıktı

Ekonomik güven endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 artarak 100,6'ya yükseldi. Böylece endeks, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserlik eşiği olarak kabul edilen 100 seviyesinin üzerine çıktı.

Haber Merkezi
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Ekonomik güven endeksi 100 seviyesinin üzerine çıktı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi temmuz ayında 99,8 seviyesinde bulunurken, ağustosta yüzde 0,8 artışla 100,6'ya yükseldi.

Tüketici ve reel kesim güveni arttı

Ağustos ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 90,8'e çıktı.

Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi de aynı dönemde yüzde 1,2 yükselerek 102,4 seviyesine ulaştı.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,1 azalarak 111,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1'e geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi de aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,1 oldu.

100'ün üzeri iyimserliğe işaret ediyor

Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor.