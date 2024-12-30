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Ekonomik güven endeksi 8 ayın zirvesinde

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı ve böylelikle nisanda gördüğü 99 puanın ardından en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Haber Merkezi
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Ekonomik güven endeksi 8 ayın zirvesinde
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Ekonomik güven endeksi kasım ayında 97,1 iken, aralık ayında yüzde 1,8 oranında artarak 98,8 değerini aldı. Endeks böylece, nisan ayında gördüğü 99 puanın ardından en yüksek seviyesine geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki aya göre aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 81,3 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,7 oranında azalarak 102,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 113 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.

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