Ekonomik Güven Endeksi yüzde 1,3 yükseldi

Bir önceki aya göre 2023 Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 118,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,0 oranında azalarak 126,2 değerini aldı.

İktisadi Faaliyet Yıla Ilımlı Başladı

Dr. Ali Orhan Yalçınkaya

Tüketici, reel sektör (imalat) ile imalatı dışı sektörlerin güven endekslerinin (perakende, hizmet ve inşaat) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksi geçtiğimiz yılı 98.1 seviyesinden kapatmıştı. Endeks, 2023 yılına 1.2 puan artarak 99.3 değerinden başlarken bir önceki yılın Ocak ayındaki 101.6 seviyesine göre yüzde 2.3 azalış kaydetti.

Ocak ayında tüketici güveni, reel sektör ve inşaat sektörü güven endeksleri yükselirken, perakende ticaret ile hizmet sektörü güven endekslerinin gerilediğini görmüştük.

Tüketici güven endeksi Ocak’ta bir önceki aya göre yüzde 4.6 oranında artarak 79.1 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1.8 oranında artarak 103.4 değerine, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.6 oranında artarak 93.2 değerine yükselirken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1.0 oranında azalarak 126.2 değerine, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.7 oranında azalarak 118.1 değerine gerilemişti.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 99.0 olan ekonomik güven endeksi, ikinci çeyrekte 95.8 değerine, üçüncü çeyrekte 94.6 değerine geriledikten sonra son çeyrekte yükselerek 97.7 düzeyinden yılı tamamlamıştı.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

Ocak gerçekleşmesi referans değerin altında kalmış olsa da ilk ay itibariyle görmüş olduğumuz mevcut düzey, iktisadi faaliyette bir önceki çeyrek sonuna göre yeni yıla ılımlı bir başlangıç yapıldığına işaret ediyor.