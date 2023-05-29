Ekonomik güven mayısta arttı

Ekonomik güven endeksi Mayıs'ta bir önceki aya göre yüzde 1.4 artarak 103.7'ye yükseldi. Endeks Nisan ayında 102.2 değerini almıştı.

Ekonomik güven endeksi ağırlıklı olarak tüketici, mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörlerinin eğilimlerini yansıtıyor. Ayrıca perakende ve inşaat sektörlerinin eğilimleri de hesaplamalara dahil ediliyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.