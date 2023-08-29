Ekonomik güven, son 1 yılın en düşük seviyesinde

Ali Orhan YALÇINKAYA

Tüketici, reel sektör (imalat) ile imalatı dışı sektörlerin güven endekslerinin (perakende, hizmet ve inşaat) bileşiminden oluşan ekonomik güven endeksi geçtiğimiz yılı 98.1 seviyesinden kapamış, 2023 ilk çeyrek sonunda 98.8 değerini, ikinci çeyrek sonunda 101.1 değerini almıştı. Üçüncü çeyrek ortası itibariyle 94.1 değeri ile endeks bir önceki aya göre yüzde 5.2, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 0.7 azalırken, 2022 yılı Ağustos ayından bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

Ağustos ayında tüm güven endekslerinin gerilediğini izlemiştik.

Tüketici güven endeksi Ağustos’ta bir önceki aya göre yüzde 15.1 oranında azalarak 68.0, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0.7 azalarak 87.4, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0.3 azalarak 104.6, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1.7 azalarak 115.3 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0.4 oranında azalarak 114.3 değerine gerilemişti.

Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 99.0 olan ekonomik güven endeksi, ikinci çeyrekte 95.8 değerine, üçüncü çeyrekte 94.6 değerine geriledikten sonra son çeyrekte yükselerek 97.7 düzeyinden yılı tamamlamıştı.

Hatırlatmak gerekirse ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği göstermektedir.

2023 yılı ilk çeyrekte endeks 99.1 değeri ile bir önceki yılın aynı dönemine göre hafifçe yükselmiş, ikinci çeyrekte 102.4 değeri ile yükselişini sürdürerek iyimser bölgeye geçmişti.

Üçüncü çeyrek ortası itibariyle 98.2 değerine kadar gerileyerek tekrar kötümser bölgeye geçen endeksin, bu çeyreği referans 100 değerinin altında kapatacağı anlaşılıyor.

Sonuç olarak gerek imalat, gerek imalat dışı sektörlere ilişkin öncü göstergelerin de işaret ettiği gibi ekonomik güven endeksi iktisadi faaliyette yavaşlamanın sürdüğüne işaret ediyor.