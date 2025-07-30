  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomik güven yılın en düşüğünde
Takip Et

Ekonomik güven yılın en düşüğünde

Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azalışla 96,3 değerini aldı ve böylelikle yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomik güven yılın en düşüğünde
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks haziranda 96,7 iken temmuzda yüzde 0,4 azalarak 96,3 oldu. Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,38 azalışla 83,5'e düştü.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,5 artışla 98,9 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 azalışla 110 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,5 azalarak 107,9, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 2,2 artışla 88,8 değerini aldı.

İşsizlik rakamları açıklandıİşsizlik rakamları açıklandıEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye'de 2026 sonuna kadar 5 ilde 7 yeni AVM açılacak
Türkiye'de 2026 sonuna kadar 5 ilde 7 yeni AVM açılacak
Madeni ve Endüstriyel yağ sektörü İstanbul’da buluşuyor
Madeni ve Endüstriyel yağ sektörü İstanbul’da buluşuyor
Gayrimenkul sertifikası işlem kodu belli oldu
Gayrimenkul sertifikası işlem kodu belli oldu
Yoksulluk sınırı 86 bin TL'yi aştı
SON DAKİKA
TÜRKİYEM-BİR Başkanı Karakuş: Mısırda 7 milyon ton civarında üretim öngörüyoruz
TÜRKİYEM-BİR Başkanı Karakuş: Mısırda 7 milyon ton civarında üretim öngörüyoruz
Koyun ve keçi yetiştiricilerinden çağrı: Ormanlık alanlarda planlı otlatılmaya izin verilmeli
Koyun ve keçi yetiştiricilerinden çağrı: Ormanlarda planlı otlatılmaya izin verilmeli