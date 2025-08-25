Ekonomik kriz üniversite tercihlerini etkiledi: Vakıf üniversiteleri boş kaldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlarla birlikte ortaya çıkan tablo, vakıf üniversiteleri açısından endişe verici bir krizi gözler önüne serdi. Türkiye genelinde vakıf üniversitelerinin lisans ve ön lisans düzeyindeki programlarında boş kalan kontenjan sayısı 44.412 olarak kayıtlara geçti.

2024 yerleştirme döneminde vakıf üniversitelerinin genel doluluk oranı yüzde 91,14’tü. Ancak 2025’te bu oran dramatik bir düşüşle yüzde 75,8’e geriledi. Özellikle başarı sırası barajı olan bölümlerde doluluk oranı yüzde 72’ye kadar düşerken, baraj uygulanmayan programlarda doluluk oranı yüzde 77 olarak gerçekleşti. Bu veriler, vakıf üniversitelerinin ciddi bir tercih kaybı yaşadığını açıkça ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre sebebi ekonomik kriz ve fahiş ücretler

Karar'dan Berfu Kargı'nın haberine göre, eğitim uzmanları ve sektör temsilcileri, yaşanan düşüşün temel nedenleri arasında yüksek öğrenim maliyetlerinin artması, özel üniversite ücretlerinin erişilemez seviyelere ulaşması ve ekonomik krizin öğrencileri devlet üniversitelerine yönlendirmesi olduğunu belirtiyor. Aileler için artan barınma, ulaşım ve yaşam giderleriyle birlikte özel üniversite tercihi giderek daha az yapılır hale geldi.

Sayılarla 2025 YKS yerleştirme tablosu

Vakıf Üniversiteleri Lisans Kontenjanı: 107.764

Yerleşen: 80.633

Boş Kalan: 27.131

Vakıf Üniversiteleri Ön Lisans Kontenjanı: 81.967

Yerleşen: 64.686

Boş Kalan: 17.281

Toplam Boş Kontenjan (Vakıf Üniversiteleri): 44.412

Genel doluluk oranı da geriye gitti

2025-YKS kapsamında devlet üniverseleri ve KKTC üniversiteleri dahil tüm yükseköğretim programlarının genel kontenjanı 713 bin 21 olarak açıklandı. Bu kontenjanların 659 bin 483’ü dolarken, 53 bin 538 kontenjan boş kaldı. Özellikle boş kalan kontenjanların büyük kısmı özel üniversitelerde yoğunlaştı.

Üniversite kayıtları 1-5 Eylül arasında

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt süreci de başladı. ÖSYM, üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacağını, elektronik kayıtların ise 1-3 Eylül tarihleri arasında alınabileceğini duyurdu. Adayların, kayıt işlemleri için yerleştirildikleri üniversitelerin resmi web sayfalarından yapacakları duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.