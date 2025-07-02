Ekonomik tsunami dev şirketleri de vurdu! Konkordato ve iflas başvuruları ikiye katlandı

Türkiye ekonomisindeki daralma, finansman koşullarının ağırlaşması ve iç talebin zayıflaması, şirketleri iflas ve konkordato başvurusuna zorluyor. 2025 yılının ilk altı ayında konkordato talepleri ve iflas kararlarında önceki yıla kıyasla keskin yükselişler kaydedildi.

Konkordato başvurularında patlama

KonkordatoTakip platformunun verilerine göre, 2025’in ilk yarısında geçici mühlet alan firma sayısı 1.259’a ulaşarak, 2024’ün aynı dönemine göre %108 arttı. Kesin mühlet verilen şirket sayısı ise %236’lık rekor bir sıçramayla 822 oldu. Konkordato talepleri reddedilen firmaların sayısı da 333 ile %95 artış gösterdi.

Nefes'in haberine göre, iflas kararlarında da ciddi bir artış gözlendi. 2024’ün ilk yarısında 275 olan iflas kararı sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 101 artarak 553’e çıktı. Yalnızca Haziran ayında 292 şirkete geçici mühlet, 132 şirkete kesin mühlet verilirken, 19 şirketin iflasına karar verildi.

İcra ve iflas dosyası sayısı 23 milyon 854 bine ulaştı

Ekonomik sıkıntılar sadece şirketleri değil, bireyleri de etkiliyor. Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) verilerine göre, 1 Temmuz 2025 itibarıyla mahkemelerdeki icra ve iflas dosyası sayısı 23 milyon 854 bine ulaştı. Yıl başından bu yana yaklaşık 5 milyon yeni dosya açılırken, sadece 1 Temmuz günü dosya sayısına 30 bin yeni başvuru eklendi.

Türkiye'nin dev şirketleri darboğazda

Finansal darboğaza giren şirketler arasında Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşları da yer alıyor. “İSO 500” listesinde 304. sırada bulunan ve 7,2 milyar TL ciroya sahip Sıddık Kardeşler Haddecilik, 3,6 milyar TL’yi bulan borç yükü nedeniyle İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket ve ortakları için üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Bursa merkezli ihracatçı yatak üreticisi Astin Yatak, ülke genelinde şubeleri bulunan döner zinciri Ekrem Coşkun ve 38 yıllık deri firması Aspells de konkordato başvurusu yapan şirketler arasında yer aldı.

Ekonomistler, şirketlerin ayakta kalabilmesi için mali disiplinin yanı sıra sürdürülebilir finansmana erişimin önemine dikkat çekerken, mevcut başvuru sayılarının yılın ikinci yarısında daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.