Ekonomik yavaşlama beklentisi: Fitch, Türkiye bankacılık görünümünü düşürdü

Fitch Ratings, Orta Doğu ve Türkiye bankacılık sektörü görünümlerini ekonomik büyümedeki yavaşlama beklentisi nedeniyle "kötüleşen" seviyesine indirdi.

Kuruluş, daha düşük büyümenin bankaların varlık kalitesi ve kârlılığı üzerinde baskı yaratabileceğini belirtirken, piyasalara erişimin ilk beklentilerden daha dayanıklı olduğunu ve bu durumun sürmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.

Türkiye sigorta sektörü görünümü

Fitch ayrıca Suudi Arabistan'ın hayat dışı sigorta sektörü görünümünü "nötr"e, Türkiye'nin hayat dışı sigorta sektörü görünümünü ise "kötüleşen"e düşürdü.

Latin Amerika'da ise kamu maliyesi görünümünün değişmediğini belirten kuruluş, birçok ülkenin elverişli makroekonomik başlangıç koşulları, politika tamponları ve bazı durumlarda dış ticaret avantajları sayesinde daha iyi konumda olduğunu kaydetti. Bölgenin kamu maliyesi görünümü "nötr" olarak korundu.

Buna karşın Fitch, Brezilya ve Kolombiya bankacılık sektörlerinin görünümünü, zayıflayan varlık kalitesi ve siyasi belirsizlikler nedeniyle "kötüleşen"e indirdi. Kuruluş ayrıca Latin Amerika perakende sektörünün görünümünü de bölge genelindeki faaliyet koşullarındaki zayıflama nedeniyle "kötüleşen" olarak revize etti.

Doğu Avrupa'da ise yüksek jeopolitik risklerin sürdüğünü belirten Fitch, bölgenin kamu maliyesi görünümünün "kötüleşen" seviyesinde kaldığını açıkladı. Kuruluş ayrıca daha zayıf makroekonomik görünüm nedeniyle bölgedeki finans ve leasing şirketleri sektörünün görünümünü de "kötüleşen"e düşürdü.