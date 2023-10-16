'Ekonomik yönü halledilmedikçe kentsel dönüşümün hızlanması zor'

"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre daha önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yer alan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaldırılarak yerine Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve arazilerde kentsel dönüşüm uygulamalarını yürütecek.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği çalışmaları yapacak Başkanlık, afet riski altındaki yapıların ve alanların dönüştürülmesine ilişkin mevzuatı hazırlayacak.

Sektör temsilcileri, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Dönüşüm hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilecek"

Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu deprem tehlikesine dikkati çekerek, ülke genelinde 6,5 milyon riskli konut bulunduğunu söyledi.

Bu riskli konutların acil olarak dönüştürülmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Türkkan, ancak bu konuda zaman zaman mevzuatsal engeller ile karşı karşıya kalındığını, finansal eksikliklerin yanı sıra bu engellerin süreci yavaşlattığını anlattı.

Türkkan, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sayesinde kentsel dönüşüm çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde ve tek elden yürütüleceğini kaydederek, "İhtiyaç duyulan mevzuatsal değişimler daha hızlı hayata geçirilebilecek. Bu sayede projeler yarıda kalmayacak, dönüşüm hızlanacak. Güçlendirmede de aynı durumun söz konusu olacağını düşünüyoruz. Ancak burada ilgili yönetmeliklerin hızla hayata geçirilmesi ve finansman çözümlerinin de bulunması önemli." dedi.

"Sürecin hızlanması adına doğru bir adım"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de Kentsel Dönüşüm Başkanlığının altında biri Marmara'ya özel olmak üzere 3 ayrı genel müdürlük oluşturulduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaklaşan Marmara depremi göz önüne alındığında sürecin hızlanması adına Başkanlığın kurulması doğru bir adım. Ne yazık ki 6 Şubat depreminden sonra İstanbul'da vatandaşların kentsel dönüşüm ile ilgili telaşları varken, zaman geçtikçe ilginin yeniden kaybedildiğini gözlemliyoruz. Vatandaşın ilgisi ve hükümetin desteğiyle bu sürecin hızlanacağı kanısındayız. Başkanlıkla birlikte ekonomi modelinin nasıl olacağı, sürecin nasıl ilerleyeceğini şu an bilmiyoruz. Ama konuyla ilgili özel birim oluşturulması ve eğer olacaksa her bölgenin özelliklerine uygun kentsel dönüşüm uygulanması daha doğru olacaktır. Aynı zamanda ada bazlı dönüşümden yanayız. 10 katlı binayı yıkıp yerine 20 katlı bina yapmakla dönüşüm olmaz. Önümüzdeki dönemde ivedilikle rezerv alanlarına yeni binaların yapılması ve dönüşüme girecek binaların hızlıca dönüştürülmesi, vatandaşa da daha fazla ekonomik çözüm sunulması ve buna uygun bir finans sistemi yapılmasından yanayız."

"Dönüşümün ekonomik yönünü mutlaka halletmeliyiz"

Türk Dünyası Mimarlar ve Mühendisler Birliği Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanı Nihat Şen ise Kentsel Dönüşüm Başkanlığının dönüşümün hızla ilerlemesine katkı sağlayabileceğini belirterek, "Ama tamamen bu süreci hızlandıracak ve sonuçlandıracak gibi bir algı oluşmasın. Yeni kurulan bir başkanlık. Tam görev ve yetkileri süreç içinde daha da netleşecek olup bu konunun asıl ekonomik yönü halledilmedikçe kentsel dönüşümün hızlanması çok zor." diye konuştu.

Düzenlemelerin bugünün koşullarına uygun yapılmasının önemine işaret eden Şen, "Gayrimenkul hukukunda bazen aksaklıklar yaşanabiliyor. Tabii bu kadrolarda çalışacak insanların ehliyet ve liyakat sahibi olmaları ve bu işi biliyor olmaları çok önemli. Piyasa şartlarının dinamiklerini bilmesi gerekiyor." dedi.

Şen, Kentsel Dönüşüm Başkanlığının altında Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün kurulmasının çok önemli olduğuu belirtti.

"Süreç, daha kontrollü ve sistemli ilerleyecektir"

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün de söz konusu yeni yapılanma için geç bile kalındığını anlatarak, "Ancak her şeye rağmen bundan sonraki süreç için çok önemli. Burada sektörü iyi tanıyan ve süreçleri bilen isimlerin göreve gelmesiyle Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın dönüşüme katkısı daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise yeni başkanlığı son derece olumlu karşıladıklarını belirterek, "Sürecin uygulanmaya başlamasıyla beraber, kentsel dönüşüm çalışmaları daha kontrollü ve sistemli yürüyecektir. Bugüne kadar bu konuda istenilen seviyeye gelinememiş olsa da bundan sonra zamanımız olduğu sürece bu açık kapatılabilecektir." diye konuştu.

Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da çarpık kentleşme ve deprem gerçeği nedeniyle kritik öneme sahip olan kentsel dönüşüm projelerinin acilen uygulamaya alınmasının hayati önem taşıdığını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentsel dönüşüm faaliyetlerinin gece gündüz çalışılıp hızlandırılması gerekiyor. Marmara Depremi'nin üzerinden 24 yıl geçmesine rağmen bu konuda ciddi bir mesafe alınamadı. Bu nedenle de Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın kurulması her ne kadar geç de olsa olumlu bir adımdır. Süreci hızlandıracağını, kentsel dönüşüm çalışmalarının daha koordineli ve düzenli şekilde yürütülmesine katkı sağlayacağını düşünüyorum."

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise yeni başkanlığın sürece olumlu katkısı olacağını ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracağını bildirdi.