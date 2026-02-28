Ekonominin aktörleri ekonomim.com'un zirvesinde buluştu

Türkiye ekonomisinin geleceğine ışık tutmak, sektörlerin 2026 projeksiyonlarını ve stratejik yol haritalarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu '26" zirvesi başladı. İstanbul Finans Merkezi, Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleşen dev buluşma, ekonomi dünyasının karar vericilerini aynı çatıda buluşturdu.

Nasıl Bir Ekonomi Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonominin Ufuk Turu ’26 zirvesinde açılış konuşmasını yaptı.

Hakan Güldağ, Ramazan ayında düzenlenen toplantıya katılanlara teşekkür ederek konuşmasına başladı. ekonomim.com’un kuruluş hikâyesini anlatarak, Ekonomi Gazetesi’ni kurarken ekonomi.com alan adını alamadıkları için ekonomim.com’u oluşturduklarını ve bunun zamanla güçlü bir ekonomi medya markasına dönüştüğünü söyledi.

Ekonomim medya grubunun bağımsız gazetecilik anlayışıyla faaliyet gösterdiğini belirten Güldağ, ekonomim.com’un: Türkiye’de en çok ziyaret edilen ekonomi haber sitelerinden biri olduğunu, tüm haber siteleri arasında ilk 10’da yer aldığını, dünyada ilk 500 site arasında bulunduğunu ifade etti.

Yaklaşık 180 kişilik ekip ve Anadolu’daki 20’den fazla temsilcilikle sahadan haber topladıklarını vurguladı.

Gelecek dönemde yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş içerik sunmayı planladıklarını, ancak haberlerin yapay zekâ tarafından yazılmayacağını söyledi.

Reel sektörde önemli sıkıntılar bulunduğunu ve bunları sahadan takip ettiklerini belirten Güldağ, ekonomi yönetimine yönelik değerlendirmeleri aktardıklarını ifade etti. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e yönelik yüksek güven ve beklenti olduğunu belirterek, toplantıda verilecek mesajların can kulağıyla dinleneceğini düşündüğünü belirtti.

Reel sektörün öncü şirket liderleri 2026 vizyonlarını paylaştı

Açılış konuşmalarında, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem de yer aldı. İFM’nin önemli bir kompleks olduğunu vurgulayan Erdem’in konuşmasının ardından, Vahap Munyar’ın moderatörlüğünde sektörleri temsilen Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Martı Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Oya Narin ve Tiryaki Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu önemli değerlendirmede bulundu.

Ekonomim.com tarafından düzenlenen "Ekonominin Ufuk Turu '26" zirvesinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye yönelik önemli mesajlar verdi.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün ufuk turu yapacağız. Ufuk turu yaparken küresel ekonomideki büyük tektonik hareketleri anlatmadan Türkiye’yi hem anlamamız hem anlatmamız imkansız.

Bugün anlatacağımı başlıklar şu şekilde: Dünya ekonomisinde yeni normaller, Türkiye jeopolitik/jeoekonomik kırılmalara hazır mı? Makroekonomik istikrar ve reform programı.

Ticaret politikalarında belirsizlik halen yüksek

Ticarette ciddi sınırlamalarla karşı karşıyayız. Ticaret politikalarındaki belirsizlik geçen yıl nisanda zirveyi bulsa da halen yüksek.

Dünyanın dört bir köşesinde gerilimler var. Sıcak çatışmalar var. Dünyada savunma sanayi harcamaları tahmini, 2035’te 6,6 milyar doları bulacak. Dünya hazırlık yapıyor, biz de hazır mıyız? konuşacağız.

Dünyada olanları, doğru okumazsak programa haksızlık yapmış oluruz

İş dünyamızın değerli temsilcileri sizler sahada yoğun rekabeti hissetmeye başladınız. Bunun büyük bir kısmını uygulanan ekonomik programa yüklemek kolaycılık olur.

Burada dünyada olup bitenleri doğru okumazsak, hem kendinize hem de programa haksızlık yapmış olursunuz.

Türkiye Jeopolitik/jeoekonomik kırılmalara hazır mı?

Bulunduğumuz toplantılarda bütün konuşmacılar meşhur İtalyan filozof Gramşi’nin söyledikleriyle ifade etti. Eski dünya ölüyor, yeni dünya doğum sancıları çekiyor, bu dönemde canavarlar kol geziyor.

İlk başlık ticarette korumacılıktı. Parçalanmalar var, Türkiye aslında nispeten en hazır ülkelerden biri olarak görülebilir. 54 ülkeyle anlaşmamız var. İhracatımızın önemli bir kısmı anlaşmalarımızın olduğu ülkelere gidiyor.

Bağışık değiliz, nispeten daha korunaklıyız. Bağlantısallığa yatırım yapıyoruz, bir yandan da orta koridorun inşasında yatırımlar yapıyoruz. Çin’den Londra’ya giden ana koridorda merkezdeyiz. Bir taraftan, orta koridoru inşa ettik. Bir taraftan da, körfezi Suriye’deki istikrarla birlikte bir inşa sürecindeyiz.

Yeni nesil anlaşmalar yapıyoruz

Az önce hizmetler tarafında Oya Hanım da bahsetti. Yeni nesil anlaşmalar yapıyoruz. Tarım, Türkiye verimliliği artırmak için toptancı bir reform sürecine girmesi için kamu alımlar, hizmetlerle birlikte en kritik gündemlerimizden bir tanesi.

AB ile Asya’da da işbirliklerine ihtiyacımız var. Hepimize çok iş düşüyor. Sermayesi olan ülkelere gelin sizinle üçüncü bir ülkeye iş yapalım. Sermaye fazlası nereden, büyüme nerede. Buraya odaklanmamız lazım.

Google’a göre Türkiye dünyanın merkezi, bu arada Çorum.

Sağlık turizmi de büyük potansiyel var

20. en büyük ihracatçıyız. İlk 10’u da çok rahat yakalayabileceğimize inanıyorum. Turizmde dünyada ilk beşteyiz. Hizmet ihracat fazlamız, geçen yıl 65 milyar doları buldu. Gereken teşvikleri ve desteği vermeye devam edeceğiz. Sağlık turizmi de bizim için önemli. Büyük potansiyel var. Geçenlerde İngiltere’den bir paylaşım vardı ben de paylaştım, ortalık karıştı.

Eğitimde geçen yıl itibarıyla 198 ülkeden 380 bin öğrenci Türkiye’de eğitim görülüyor. Dünyada ilk 5’teki yerimizi sağlamlaştırmayı amaçlıyoruz.

İnşaatta, Çin’den sonra önemli bir birikime sahibiz

İnşaat sektöründe, Çin’den sonra bu alanda önemli bir birikime sahibiz. Sadece yeniden inşa ihtiyacıyla ilgili bir araştırma yaptık. Dünya biraz sakinleşse, gelecek 10 yıl için 1 trilyon dolarlık bir alan var.

Savunma sanayisinde hibrit inovasyon modeli

Savunma sanayiinde önemli şirketlerden bazıları artık sağlık alanında muazzam ürünler ortaya koymaya başladı. Enerji teknolojileri, tarım teknolojileri, bu alanda büyük fırsatlar bekliyor.

Yapay zeka hazırlığında iyi bir yerdeyiz

Türkiye yapay zekâ hazırlık endeksinde iyi bir yerdeyiz. Somali’de ne işiniz var diyenlere: uzay üssü kuruyoruz da ondan ordayız diyoruz. Veri merkezleri kuruluyor. Bunları rafineri gibi düşünün.

Reel sektör, yapay zeka ile rekabeti nasıl artıracağını düşünmeli

Reel sektörün yapması gereken en önemli şeylerden biri de, yapay zeka kullanarak rekabeti nasıl artıracağını düşünmesi gerekiyor.

Bütün bu gelişimler ve hazırlıklar tamam mı değil? Değil. Kamu olarak biz sorumluluğumuzu yerine getirecek kaynağa sahip miyiz? Sanayide dönüşüme daha çok kaynak ayıracağız.

Siz istemeseniz de biz dönüşümü görüyoruz. Ufuk turu istediniz biz de çiziyoruz.

Enerji fiyatları uzun vadede düşecek

Küresel enerji fiyatları uzun vadede düşecek. Kısa vadede yakın çevremizde de gerilimlerle yükseliyor.

Enerji emtia fiyatlarında düşüş bekleniyor; bu durum Türkiye’nin lehine.

Enflasyon 2026'da da düşmeye devam edecek

2025 yılında çoklu simultane şoklara rağmen enflayonu düşürdük. Cari dengede yapısal iyileşme sağladık.

Mali disiplini sürdürdük. Büyüme sürdü.

Biz mükemmeliyetçi değiliz. Mükemmeliyetçi olmanın ilerlemeye engel olmasını istemiyoruz. 2026’da enflasyon niye düşsün? Çünkü para, maliye ve gelirler politikası belirleyici olmaya devam ediyor.

Diyorlar ya para politikasıyla bir yere varamazsınız. Bunu söyleyen oldu mu? Önce program yok denildi. Sonra başarılı olmaz denildi. Sonra sıcak paraya dayanıyor denildi. İlk defa bu hükümet sıcak paraya karşı adım attı. O paraya karşılık gelen oranları artırdık. Bir sonraki bahane ne olacak bilmiyorum.

Kira enflasyonunu para politikasıyla çözemeyiz

Manşet enflasyonun üzerinde seyreden kalemler yok mu var? Kira enflasyonu. Yüzde 25 kira sınırı getirmişiz. Sonra kaldırınca telafi ettiler.

Kira enflasyonunui para politikasıyla çözemeyiz. Konut arzını artırıyoruz.

Hizmet enflasyonda gecikmeli de olsa düşüş devam edecek.

Gıda enflasyonu bu da önemli bir başlık. Bütün dünya özel dönemlerde fiyatları indirirken, şubatta da ramazan nedeniyle gıda fiyatları artıyor. Bu, üzerine düşünülmesi gereken bir konu.

Endişeleri bırakın, fırsatlara odaklanın

Osmanlı’dan bu yana Türkiye’nin yumuşak karnı cari açıktır. Cari açıkta kırılganlığı azalttık.

Brüt dış finansman ihtiyacı düştü. Brüt dış borç stoku GSYH’ye oranı düştü. Endişeleri bırakın, fırsatlara odaklanın diye anlatıyoruz. Bunları her gün anlatıyoruz. Ama artık fırsatlara odaklanın.

Bankalar faizdeki düşüşü, erken ya da geç ama yansıtıyor

Kredi büyümesi var. Doğru alanlara gidiyor mu? KOBİ’ler krediye erişemiyor. İhracat kredileri artmış mı? Toplam krediler içindeki payı, ikiye katlanmış. Bu ortamda yatırım yapılır mı? Yapılmış.

Faizler düşüyor mu? TCMB faiz indiriyor ama bankalar bunu yansıtmıyor mu? Yansıtıyor. Bankalar erken ya da geç ama düşen faizi kredi oranlarına yansıtıyor.

Yatırım yapmak isteyene kredi sınırlamamız yok

2026’ya gelelim. İç borç çevirme oranını düşürmeye karar verdik. Kredilerin yüzde 51’i sınırlamaya dahil değil.

Yatırım yapmak isteyene kredi sınırlamamız yok. İhracatta sınırlama yok; tarım, esnaf, deprem bölgesi kredi sınırlamamız yok.

Yüksek katma değerli üretime destek sunuyoruz

KOBİ’ler başvurun, Hazine kefaletli destek sunuyoruz. Yeter ki üretim yapın, yeter ki istihdamı koruyun, imalat sanayi finansmanı sunuyoruz. Piyasa faizlerinin çok altında, esnafa, sanayiciye bu dönemdeki kadar fırsat sunulmadı.

Emek yoğun sektörlerimiz zorda. Asgari ücret istisnası, yatırım teşviki AR-GE istisnaları sunuyoruz. Resmin hiçbir yerinde kötü diyecek bir şey bulamıyorum.