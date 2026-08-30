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Ekonominin gözü büyüme verisinde: Rakamlar yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın kamuoyuyla paylaşılacak.

Haber Merkezi
AA
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Ekonominin gözü büyüme verisinde: Rakamlar yarın açıklanacak
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2026 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini internet sitesinden yarın saat 10.00'da açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüdüğünü öngörüyor. Ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,7, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2,5 büyüme kaydetmişti.

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