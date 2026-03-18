Ekonominin nabzı Düzce’de atacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile inşaat çalışmaları devam eden TSO yeni hizmet binasını gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleriyle birlikte yapımı devam eden Düzce TSO yeni hizmet binasını ziyaret etti. Kat inşaatları tamamlanan hizmet binası hakkındaki son bilgileri yüklenici firma temsilcilerinden alan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, projenin planlanan şekilde ilerlediğini ve söz verilen tarihlerde teslim alınacağını belirtti.

Düzce TSO Yeni Hizmet Binasının Düzce’nin örnek yapılarından biri olacağını belirten TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, proje tamamlandığında binanın kent ekonomisinin nabzının attığı şehrin en kıymetli noktalarından biri olacağını söyledi.