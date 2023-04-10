Ekonominin nabzı Ekonomi Masası'nda

* Dolar, Borsa, Faiz ve Emtia piyasalarındaki gelişmeler ne anlama geliyor?

* Ekonomi politikaları piyasalarda nasıl bir karşılık buluyor, üretici ve tüketici kararlardan nasıl etkileniyor?



* Türkiye ve Dünya Ekonomisi nereye gidiyor?



Ekonomi basınının deneyimli isimleri Hakan Güldağ, Dr. Barış Esen ve gazeteci Berfin Çipa 07.30'da izleyicilerle buluşuyor.