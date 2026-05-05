Ekonomist Atılım Murat’tan kritik uyarı: Merkez Bankası enflasyon tahminlerini revize etmeli

Nisan ayında enflasyonun aylık %4,18 artışla yıllık %32,30 seviyesine yükselmesini değerlendiren Atılım Murat, bu rakamın %3,20 olan piyasa beklentilerini belirgin şekilde aştığını dedi. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Murat, Antalya Ticaret Borsası verilerine göre miktar endekslerinin düştüğünü, çiftçinin az ekim yapması nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarının havalar iyi gitmesine rağmen yükseldiğini söyledi.

“Enflasyon tahmin aralığının en az %18-24 bandına çekilmeli”

Merkez Bankası'nın gelecek haftaki enflasyon raporunda ciddi bir revizyona gitmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade eden Murat, %15-21 olan enflasyon tahmin aralığının en az %18-24 bandına çekilmesi gerektiğini belirtti. Merkez Bankası'nın 60-61 dolar olan Brent petrol tahmininin piyasa gerçekleriyle bağdaşmadığını belirten Murat, bu tahminin 85 dolar seviyesine güncellenmemesinin bir kredibilite kaybına yol açacağını dedi.

Faiz politikasında sabit duruş

Faiz politikasına ilişkin öngörülerini de paylaşan Murat, petrol fiyatları 150 dolar bandına çıkmadığı sürece Merkez Bankası’nın politika faizine dokunmayacağını savundu. Murat, ekonomi yönetiminin bu süreci likidite yönetimi ve kontrollü kur politikası ile atlatmaya çalışacağını dedi.

Sanayi devriminden büyük dönüşüm: Yapay zeka

Küresel piyasalardaki yapay zeka etkisine de değinen Atılım Murat, bu teknolojiye yapılan altyapı yatırımlarını ‘tarihin en pahalı inşası’ olarak tanımladı ve bu yılki harcamaların 1,3 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade etti. Yapay zekanın sanayi devriminden daha önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Murat, önümüzdeki 3 ila 10 yıl içerisinde bu teknolojinin her işi yapabilir hale gelerek büyük bir işsizlik dalgası yaratacağını dedi. Bu durumun devlet bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturacağını ve kamunun sosyal destekleri artırmak zorunda kalacağını belirtti.