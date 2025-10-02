Ekonomist Hakan Kara: Vatandaş enflasyon karşısında ezilmemiş, testere gibi biçilmiş

Çalışanların geçim koşulları temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliği nedeniyle zorlaşıyor. Özellikle son yıllarda asgari ücretin açlık sınırına oranı büyük dalgalanmalar gösteriyor.

Açlık sınırı 27 bin 970 TL'ye yükseldi

Türk-İş Konfederasyonu tarafından hazırlanan son açlık ve yoksulluk araştırmasına göre Eylül'de açlık sınırı 27 bin 970 TL, yoksulluk sınırı 91 bin 109 TL'ye yükseldi.

“Vatandaş enflasyon karşısında ezilmemiş, testere gibi biçilmiş”

Verilerin açıklanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın eski başekonomisti, iktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara’dan dikkat çeken asgari ücret yorumu geldi.

Prof. Dr. Kara, son yılları kapsayan asgari ücretin açlık sınırına oranına ilişkin bir grafik paylaştı. Kara, sosyal medya hesabından yaptığı yorumda “Vatandaşın enflasyon karşısında ezildiği görüşüne katılmıyorum. Vatandaş ezilmemiş, testere gibi biçilmiş.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın enflasyon karşısında ezildiği görüşüne katılmıyorum.

Vatandaş ezilmemiş, testere gibi biçilmiş. pic.twitter.com/oFCeSUclM4 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 1, 2025

Dar gelirli kesimin alım gücü eridi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ile TÜRK-İŞ’in 2025 eylül-aralık verilerine göre, 2017-2020 arasında asgari ücretin açlık sınırına oranı 1 seviyesine yakın seyretse de, 2021 sonrası yüksek enflasyon döneminde bu oran sert iniş çıkışlarla dalgalı bir seyir izledi.

2021’den itibaren hızla yükselen enflasyon karşısında asgari ücret, zaman zaman açlık sınırının oldukça altına düştü. Özellikle 2022-2023 döneminde oran 0,6 seviyelerine kadar gerileyerek dar gelirli kesimin alım gücünde ciddi bir erime yaşandığını ortaya koydu.

Asgari ücret açlık sınırının altında

Grafikteki keskin dalgalanmalara bakıldığında son üç yılda oran, bir ay açlık sınırını yakalarken, sonraki dönemde hızla gerileyerek asgari ücretlilerin gelirini yeniden açlık sınırının altına itiyor.