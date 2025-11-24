Ekonomist Hakan Kara'dan TCMB’ye faiz uyarısı: Umarım piyasanın dolduruşuna gelmez

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kasım ayı enflasyonunun düşük gelmesi beklentisinin piyasaların faiz indirimi öngörülerini artırdığına dikkat çekti.

Hakan Kara, “Kasım enflasyonunun düşük geleceği anlaşılınca piyasa faiz indirimi beklentisini 150 baz puana çıkardı. Umarım Merkez Bankası piyasanın dolduruşuna gelmez. Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz çok erken.” dedi.

TCMB PPK son olarak ekim ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo oranını 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5 seviyesine düşürmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verileri ise ekim ayında enflasyonun aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini ortaya koymuştu.