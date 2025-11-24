  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomist Hakan Kara'dan TCMB’ye faiz uyarısı: Umarım piyasanın dolduruşuna gelmez
Takip Et

Ekonomist Hakan Kara'dan TCMB’ye faiz uyarısı: Umarım piyasanın dolduruşuna gelmez

Ekonomist Hakan Kara, 150 baz puanlık faiz indirimi beklentilerinin artmasına ilişkin Merkez Bankası'na uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomist Hakan Kara'dan TCMB’ye faiz uyarısı: Umarım piyasanın dolduruşuna gelmez
Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medyadan yaptığı açıklamada kasım ayı enflasyonunun düşük gelmesi beklentisinin piyasaların faiz indirimi öngörülerini artırdığına dikkat çekti.

Hakan Kara, “Kasım enflasyonunun düşük geleceği anlaşılınca piyasa faiz indirimi beklentisini 150 baz puana çıkardı. Umarım Merkez Bankası piyasanın dolduruşuna gelmez. Enflasyonda zafer ilan etmek için henüz çok erken.” dedi.

TCMB PPK son olarak ekim ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo oranını 100 baz puan indirerek yüzde 40,5’ten yüzde 39,5 seviyesine düşürmüştü.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verileri ise ekim ayında enflasyonun aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 olarak gerçekleştiğini ortaya koymuştu.

Ekonomi
THY, uçakların zamanında kalkış oranını açıkladı
THY, uçakların zamanında kalkış oranını açıkladı
Fed yetkilisi Waller'dan Aralık'ta indirim çağrısı
Fed yetkilisi Waller'dan Aralık'ta indirim çağrısı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası yazılı açıklama: Küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz
"Küresel ölçekte rekabetçiliğimizi güçlendireceğiz"
JPMorgan ekonomisti dolar/TL için 2026 tahminini açıkladı
Yıl sonu enflasyon yüzde 32 civarında kapanacak
Türkiye'de 2026 yılı asgari ücreti için geri sayım başlıyor: Ne kadar zam olacak?
Türkiye'de 2026 yılı asgari ücreti için geri sayım başlıyor
Bakan Işıkhan: Büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz
Bakan Işıkhan: Büyümeyi hedefleyen ekonomi programımızı kararlılıkla sürdüreceğiz