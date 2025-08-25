Ekonomist Mahfi Eğilmez: Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti 59 milyar doları aştı

Ekonomist Mahfi Eğilmez, 23 Ağustos 2025 itibarıyla tamamen sona eren Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin maliyeti hakkında çarpıcı bir analiz paylaştı. Eğilmez'in hesaplamalarına göre, KKM'nin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti en az 58,9 milyar doları buldu. Ancak bu tutarın, vergi kayıpları, TCMB'nin dolaylı zararları ve carry trade etkileri de işin içine katıldığında çok daha yüksek olduğunun altı çizildi.

KKM uygulaması, 2021 yılının Aralık ayında, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine bağlı olarak artan döviz talebini kontrol altına almak amacıyla hayata geçirildi. Eğilmez, sistemin temel işleyiş prensibini şu şekilde özetledi:

"2022’de bütçeye 92,5 milyar TL, 2023’te ise 59,5 milyar TL yük binen sistem"

“Vade sonu geldiğinde, TCMB tarafından ilan edilen döviz alış kuru ile hesap açılışındaki döviz alış kuru karşılaştırılıyor, vade sonundaki kur farkı, hesabın faiz getirisinden yüksekse kur farkı, faiz getirisi kur farkından yüksekse o zaman da faiz ödeniyordu.”

Eğilmez’in hesaplamasına göre 2022’de bütçeye 92,5 milyar TL, 2023’te ise 59,5 milyar TL yük binen sistem, Hazine’ye toplamda 8,7 milyar dolar doğrudan maliyet çıkardı. TCMB’nin 2023’te 818,2 milyar TL, 2024’te ise 700,4 milyar TL zarar açıklaması üzerine bu zararların yüzde 90’ının KKM kaynaklı olduğu varsayımıyla yapılan hesaplamada ise Merkez Bankası’na ait toplam maliyet 50,2 milyar dolar oldu.

“2022 yılına kadar kâr edip bu kârının büyük kısmını Hazine’ye (bütçeye) aktaran TCMB’nin 2023 yılında 818,2 ve 2024 yılında 700,4 milyar lira zarar açıklamış olması… bu zararların önemli bölümünün KKM’den kaynaklandığını düşünmemize yol açıyor.”

Eğilmez, 23 Ağustos 2025 itibarıyla yeni hesap açılmasına son verilen KKM'de, halen 440,5 milyar TL (10,9 milyar dolar) tutarında bakiye bulunduğunu ifade etti. Bu nedenle sistemin maliyet oluşturmayı sürdürdüğünü vurgulayan Eğilmez, 58,9 milyar dolarlık toplam maliyetin önümüzdeki aylarda daha da artabileceği uyarısında bulundu.

"TCMB'nin yaşadığı zararlar nedeniyle bütçeye kâr payı aktaramadı"

Yazıda öne çıkan en çarpıcı noktalardan biri, vergi kayıpları ve carry trade kaynaklı maliyetlerin analize dahil edilmesi oldu. Mevcut hesaplamalara, KKM'de elde edilen faiz ve kur farkı gelirlerinden vergi kesintisi yapılmaması, TCMB'nin yaşadığı zararlar nedeniyle bütçeye kâr payı aktaramayışı ve bunun sonucunda Hazine'nin ek borçlanmaya gitmek zorunda kalması gibi bir dizi önemli kalem henüz yansıtılmış değil.

“Eğer faizler düşürülerek KKM yoluyla normalde bankaların ödemesi gereken faizleri Hazine ve TCMB’nin üstlenmesi söz konusu olmasaydı… bankaların ödeyeceği faizlerden vergi kesintisi yaparak bunları Hazine’ye ödemesi gerekecek, dolayısıyla bütçe maliyetle karşılaşmak yerine gelir toplayacaktı.”

“TCMB’nin zararı önemli ölçüde zorunlu karşılıklarla finanse edilmiş, TCMB bu karşılıklara faiz ödemiştir. TCMB’nin maliyeti hesaplanırken bu ödemelerin de dikkate alınması gerekir.”

"Ülkeye büyük bir maliyet yükledi"

Eğilmez, bu mekanizmanın da ülkeye büyük bir maliyet yüklediğini ifade etti. Verdiği örnekte, bir kişinin bir yılda yüzde 34’e varan dolar getirisi elde edebildiğini vurguladı:

“Böyle bir dolar faizini dünyanın hiçbir yerinde elde etmek mümkün değildir.”

Mahfi Eğilmez, Merkez Bankası’nın da Hazine gibi KKM nedeniyle yaptığı ödemeleri kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirtti:

Eğilmez, “Hazine ve Maliye Bakanlığı KKM’den kendisine düşen ödemeleri nasıl kuruşuna kadar hesaplayıp yayınlamışsa aynı işi TCMB’nin de yapması şeffaflık politikasının bir gereğidir.” açıklamasında bulundu.