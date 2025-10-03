Ekonomist Mahfi Eğilmez paylaştı! İşte Türkiye’nin Sefalet Endeksi tablosu

Ekonomist Mahfi Eğilmez Türkiye’nin Sefalet Endeksi tablosunu paylaştı. Bir ülkenin ekonomik sıkıntı düzeyini ölçmek için kullanılan bileşik bir gösterge olan Sefalet Endeksi verileri Türkiye için çarpıcı tabloyu ortaya koydu.

Mahfi Eğilmez’in paylaştığı Sefalet Endeksi verileri, Türkiye ekonomisindeki bozulmayı ve sefalet düzeyini gösteriyor.

Türkiye’nin Sefalet Endeksi grafiğini ‘Türkiye'nin son durumu’ olarak paylaşan Eğilmez, hesaplama formülünü de vererek yorumu okuyucularına bıraktı.

Sefalet Endeksi = Enflasyon oranı + İşsizlik oranı + 10 yıllık tahvil faizi) - Büyüme oranı. 0 en iyi, 100 en kötü.

Sefalet Endeksi grafiği ne anlatıyor?

Enflasyon oranı, işsizlik oranı, 10 yıllık tahvil faizi ve büyüme oranı dikkate alınarak hesaplanan endeks, 0 seviyesine yaklaştıkça iyi, 100’e yaklaştıkça ise kötü bir tabloyu ifade ediyor.

2017’de 26,8 seviyesinde olan endeks, 2021’de 60,7, 2022’de 78,2’ye yükselerek istikrarsızlığın sinyalini verdi. 2023 yılında ise 94,8 ile zirveye çıkarak Türkiye’nin en ağır ekonomik sıkıntı yaşadığı dönemi işaret etti. Bu dönemde hem enflasyon hem de faiz oranları sert biçimde artarken, büyümenin katkısı yetersiz kaldı.

2024’te 76,8 seviyesine gerileyen endeks, 2025 için öngörülen 66,7 değeriyle kısmi bir iyileşmeye işaret ediyor. Ancak bu rakam, hâlâ yüksek enflasyon ve işsizlik sorunlarının devam ettiğini, ekonomik refahın ise sınırlı ölçüde toparlandığını ortaya koyuyor.

Sefalet Endeksi’nin kalıcı olarak düşük seviyelere inebilmesi için fiyat istikrarının sağlanması, işsizliğin azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin yakalanması gerekiyor.

Sefalet endeksi nedir?

Amerikalı iktisatçı Arthur Okun tarafından geliştirilmiş bulunan sefalet endeksi; işsizlik oranıyla enflasyon oranının toplanmasından oluşan bir gösterge. İşsizliğin yükselmesi geliri olmayanların sayısının arttığını, enflasyonun yükselmesi yaşamın pahalandığını gösterdiği için endeksin yükselmesi sefaletin arttığını, dolayısıyla ekonomide bozulma ortaya çıktığını gösteriyor. Zaman içinde endeks, Nobel ödüllü Amerikalı iktisatçı Robert Barro tarafından yeniden formüle edildi. Bu haliyle Barro Sefalet Endeksi (Barro Misery Index – BMI) adını alan endeksi şöyle bir denklemle ifade etmek mümkündür:

BMI = (Enflasyon Oranı + İşsizlik Oranı + Faiz Oranı) – Büyüme Oranı

Eğer büyüme oranı pozitifse yani ekonomi büyümüşse bu oranın düşülmesi gerekiyor, çünkü ekonomik büyüme sefaleti azaltıyor. Tersine büyüme oranı negatifse yani ekonomi küçülmüşse o zaman bu oranın da toplama eklenmesi gerekiyor, çünkü eksi büyüme sefalet artışı getiriyor.

Endekste yer alan faiz oranı olarak uzun vadeli tahvil faizini almak gerekiyor. Türkiye açısından bu konuda geçerli faiz 10 yıllık Devlet Tahvilinin faizi.

Endeks, ABD ekonomisi öngörülerek hazırlanmış ve yakın zamanlara kadar da yalnızca ABD ekonomisine uygulanmıştı. Son yıllarda bir başka Amerikalı iktisatçı Steve Hanke tarafından ABD dışındaki ekonomilere de uygulanan endeks bu sayede dünyada popülarite kazandı.

Sefalet endeksini artıran kalemler enflasyon, işsizlik ve faizlerdeki yükseliştir. Yani bu üç kalem endeksi olumsuz yönde etkiliyor. Buna karşılık büyüme oranı artışı da endeksi olumlu yönde etkiliyor. (Kaynak: mahfiegilmez.com)