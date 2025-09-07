  1. Ekonomim
Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Farklı Açılardan Türkiye Ekonomisi” başlığı altında hazırladığı çalışmada, ülke ekonomisini çeşitli göstergeler üzerinden grafiklerle değerlendirdi ve Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin hem makro göstergeler hem de vatandaşın yaşam koşulları açısından nasıl bir tablo çizdiğini ortaya koydu.

Ekonomi yazarı Mahfi Eğilmez, “Farklı Açılardan Türkiye Ekonomisi” başlığı altında hazırladığı çalışmada, ülke ekonomisini çeşitli göstergeler üzerinden grafiklerle ele aldı.

Eğilmez, analizinde öne çıkan başlıkları şöyle sıraladı:

Rezevler: Ekonomist Mahfi Eğilmez, “Farklı Açılardan Türkiye Ekonomisi” başlığı altında hazırladığı analizinde, Türkiye’nin döviz ve altın rezervlerini grafiklerle ele aldı. Eğilmez, rezervlerin son yıllardaki değişimini, Merkez Bankası verileri üzerinden yorumladı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 1

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (FDI): Eğilmez, Türkiye’ye giren yabancı sermayenin yıllara göre değişimi ve yatırım trendlerini grafiklerle inceledi.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 2

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 3

5 Yıllık CDS Primi: Ülke riskini gösteren CDS primlerinin zaman içindeki hareketleri değerlendirilerek, ekonomik güven algısını ele aldı.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 4Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 5

Sefalet Endeksi: Mahfi eğilmez, enflasyon, işsizlik oranı, 10 yıllık tahvil faizi ve büyüme oranının birleşimiyle oluşturulan endeks, vatandaşın ekonomik sıkıntı seviyesini ölçmek için grafiklerle sundu. Sefalet Endeksi = Enflasyon + İşsizlik Oranı + 10 Yıllık Tahvil Faizi – Büyüme Oranı

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 6

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 7

Dolarizasyon: Eğilmez, döviz mevduatlarının toplam mevduata oranını, dolarizasyon oranı üzerinden analiz etti.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 8

Ekonomist Mahfi Eğilmez'den Türkiye Ekonomisi analizi! - Resim : 9

Mahfi Eğilmez, hazırladığı görsellerle Türkiye ekonomisindeki gelişmelerin hem makro göstergeler hem de vatandaşın yaşam koşulları açısından nasıl bir tablo çizdiğini ortaya koydu.

