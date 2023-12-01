Ekonomist Sağman’dan ‘kur’ değerlendirmesi: Seçimlerin ardından ‘gece tarifesi’ açılır

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

20. yılında Hedef Filo ile Anadolu Buluşmaları, “Değişen Koşullarda Filo Kararları ve Elektrikli Araçlara Geçiş” başlıklı panel OSTİM OSB’de gerçekleştirildi. Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem, şirketlerin kurumsal oto kiralamaya ilgilerinin arttığını belirtirken, ellerindeki parayı da yatırıma yönlendirmeyi tercih ettiklerini bildirdi. Ekonomist Murat Sağman ise kurların taksimetre gibi düzenli arttığını belirtti ve seçim sonrası bir süre gece tarifesine geçip, ardından normal seyrine döneceğini öngörüsünü paylaştı.

Dr. Barış Esen’in moderatörlüğündeki panelde, Murat Sağman ekonomik görünüme ilişkin sunum yaparken, Hedef Filo CEO’su Önder Erdem filo kiralama sektörü ve elektrikli otomobillere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sağman, bu dönemde kurların tıpkı taksimetre gibi belirli aralıklarda arttığını belirtirken, seçime kadar mevcut sürecin devam edeceğini, seçimden sonra bir süre gece tarifesine geçip ardından durulacağını bildirdi.

Kurun mevcut seviyesinin ihracatçıyı rahatsız ettiğinin altını çizen Sağman, halka arz gelirlerinin de yatırım yerine işletme sermayesi finansmanına dönüştüğünü kaydetti. Yabancıların tahvil portföylerinin 2013 yılında 73 milyar dolar seviyesinde olduğunu hatırlatan Sağman, bugün 1 milyar dolar seviyesine kadar gerilediğini, ancak yeni raporlara göre bunda da artış beklendiğini aktardı.

“Şirketler kiralamaya dönüyor”

Hedef Filo Yönetim Kurulu Başkanı Önder Erdem ise 2018 yılından itibaren kurumsal kiralamadaki araç sayısının giderek azaldığını ancak bu sürecin artık tersine dönmeye başladığını bildirdi. Erdem, gelinen noktada firmaların artık kendi araçlarını satın almak yerine araç kiralamaya yöneldiklerini söyledi. Erdem, bu yöntemi tercih edenlerin paralarını araba yerine yatırıma yönlendirmeleriyle elde edecekleri kazancın daha yüksek olduğunu öngördüklerini bildirdi.

Enflasyonun yüksek olduğu dönemde oluşturulan sabit faizli uzun dönemli yükümlülüklerin şirketlerin lehine bir durum yarattığını kaydeden Erdem, bu koşulların şirketlere ‘yatırım yap’ vatandaşa da ‘tüket’ dediğini ancak tersine dönüşün sıkıntı yaşatacağını anlattı.

İkinci el otomobil fiyatlarına yönelik Hedef Filo’nun uzun süredir oluşturduğu bir endeksten bahseden Önder Erdem, B-C segmentleri arasında, 3 yaşında 90 bin km civarındaki araçların fiyatlarını takip ettiklerini kaydetti. Erdem, talebe göre 10 bin Euro ile 35 bin Euro arasında fiyatların değiştiğini, bugün fiyatların gerileme gösterdiğini ve bu eğilimin 2026 yılına kadar devam etmesini beklediklerini vurguladı.