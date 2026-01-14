Ekonomistler cari açığın 2026’da artış eğilimini koruyacağını öngörüyor

Cari işlemler dengesi, Kasım 2025 döneminde 3,99 milyar dolar açık verdi. Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen ankette cari işlemler ankette, medyan tahmin 3 milyar dolar açık yönünde oluşmuştu.

Ödemeler dengesi dört ay üst üste fazla verdikten sonra Kasım ayında yeniden açığa döndü. Ekonomistler Aralık 2025 döneminde de verinin açık yönünde açıklanacağını tahmin ediyor. 2026 ve 2027 yılına ilişkin tahminler ise küresel talep ve enerji fiyatlarına bağlı riskler nedeniyle cari işlemler açığının kademeli bir şekilde artacağına işaret ediyor.

2025 yılı geneli için beklentiler 22 milyar 700 milyon dolar cari açık yönünde şekillenirken, 2026 yılında 25 milyar 600 milyon dolar, 2027 yılında ise 31 milyar dolar cari açık tahmin ediliyor.

Matriks Haber’in tahminin üzerinde gelen veri sonrasında yatırım kuruluşları analizlerini derlediği habere göre, özellikle dış ticaret açığındaki genişleme, altın ithalatındaki artış, mevsimsel etkilerle zayıflayan hizmet gelirleri ve sermaye girişlerindeki yetersizliği öne çıkan gelişmeler oldu.

Banka ve aracı kurumların ortak değerlendirmesi; hem çekirdek dengenin güçlü seyrine rağmen toplam dengede baskının arttığı, hem de 2026-2027 dönemine ilişkin yukarı yönlü risklerin belirginleştiği yönünde oldu.

Banka ve aracı kurumların veri analizleri

OYAK Yatırım: Cari dengede bozulma devam ediyor

Geçen yılın aynı ayında kaydedilen 2,8 milyar dolarlık açıkla karşılaştırıldığında, 12 aylık cari işlemler açığı bir ay önceki 22,0 milyar dolardan 23,2 milyar dolara (GSYİH'nin yaklaşık %1,5'i) yükseldi. Enerji ve altın hariç toplam cari işlemler dengesi ile tanımlanan çekirdek cari işlemler dengesi, geçen yılın aynı ayında 3,6 milyar dolar fazla verirken, bu yıl 2,1 milyar dolar fazla verdi. Buna bağlı olarak, 12 aylık çekirdek cari işlemler fazlası Ekim ayındaki 46,0 milyar dolardan 44,6 milyar dolara geriledi. Kasım ayında, ihracat ve ithalat yıllık bazda sırasıyla %1,3 ve %5,2 artarken, dış ticaret açığı 5,2 milyar dolardan 6,4 milyar dolara yükseldi. İthalat artışının nedeni, altın ve sermaye malları ithalatındaki artış oldu. Öte yandan, turizm gelirleri, önceki ay kaydedilen %4,3'lük artışın ardından Kasım ayında yıllık bazda %5,0 arttı. Birincil gelir dengesi 1,6 milyar dolarlık net çıkış kaydederken, ikincil gelir dengesi 20 milyon dolarlık net giriş kaydetti. 2026 yılı sonu cari işlemler açığı tahminimizi, tüketici malları ve altın ithalatındaki artışın yanı sıra, dış denge üzerinde daha fazla baskı yaratması muhtemel olan daha güçlü GSYİH büyümesi ve TL'nin değer kazanması nedeniyle 34,8 milyar dolar olarak belirledik.

Kasım ayında zayıf DYY girişi… Kasım ayında yabancı doğrudan yatırım girişi 343 milyon dolar olarak gerçekleşirken, yabancılar tarafından yapılan gayrimenkul alımları yıllık bazda %12,4 artışla 218 milyon dolar oldu. Son 12 aylık DYY girişi 5,1 milyar dolardan 4,8 milyar dolara geriledi. Trump'ın gümrük vergileriyle birlikte beklenen tedarik zinciri değişiklikleri ve makroekonomik alanda izlenen ortodoks yaklaşım, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin doğrudan yabancı yatırım girişlerini artıracak gibi görünüyor. Kasım ayında 1,0 milyar dolarlık portföy çıkışı kaydedilirken, yıl başından bu yana çıkışlar 1,8 milyar dolara ulaştı. Ay boyunca yabancılar 59 milyon dolarlık hisse senedi ve 1,6 milyar dolarlık DİBS sattı.

Kasım ayında rezervler düştü… Bankalar ve şirketler Kasım ayında sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 2,0 milyar dolar borç aldı. Buna göre, 6 aylık kredi yenileme oranı sırasıyla %109,1 ve %169,9 olarak gerçekleşti. 2023 yılında ekonomi yönetimindeki değişikliklerin ardından, bankalar yurtdışından borç almaya daha istekli hale gelirken, sendikasyon yenileme oranı bu dönemde %100'ü aştı. 2022 ve 2023 yıllarında finansmanın ana kaynakları olan döviz ve mevduatlardan gelen girişler, Kasım ayında 3,3 milyar dolarlık çıkış kaydetti. TCMB'nin rezervleri Kasım ayında 4,8 milyar dolar azalırken, 12 aylık rezerv düşüşü 19,4 milyar dolar oldu. 4,0 milyar dolarlık cari açık, 1,1 milyar dolarlık sermaye girişi ve 4,8 milyar dolarlık rezerv azalması ile birlikte, Kasım ayında 1,9 milyar dolarlık net hata ve noksan çıkışı gerçekleşti.”

Alnus Yatırım

“Kasım ayı Cari İşlemler Dengesi’nin, beklentimizin üzerinde açık vermesinde; öngörümüzün altında kalan Hizmet Dengesi fazlalığı etkili olmuştur.

Aralık ayı Cari İşlemler Dengesi için ise; Mal Ticaret Dengesi’nde; 7 Milyar Dolar civarında açık, Hizmetler Dengesi’nde ise; 3 milyar 500 milyon dolar civarında fazla verilmesini öngörüyoruz. Birincil Yatırım Dengesi’nde; 1 Milyar dolar civarında açık beklerken, İkincil Yatırım Kaynaklı olarak ise; 10 Milyon Dolar civarında açık verilmesini tahmin etmekteyiz. Bu kapsamda, aralık ayında Cari İşlemler Dengesi’nin 4 Milyar 510 milyon dolar civarında açık vermesini öngörüyoruz.”

Kuveyt Türk

“Altın ve enerji hariç cari denge (çekirdek denge) ise 2,1 milyar dolar fazla vererek pozitif seyrini sürdürdü. Hizmetler dengesinde taşımacılık ve seyahat kalemleri katkı sağlamaya devam etse de mevsimsel zayıflık etkisiyle seyahat gelirlerinin bir önceki aya göre 5,9 milyar dolardan 3,1 milyar dolara gerilemesi ve dış ticaret açığındaki artış, cari dengenin açık vermesinde belirleyici oldu.

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma olarak, 2026 yılında cari işlemler dengesinin 29,4 milyar dolar açık vermesini ve bu açığın milli gelire oranının yaklaşık %1,7 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz.”

Albaraka Türk

“Yıllıklandırılmış cari açık 23,22 milyar dolara yükselirken, altın ve enerji hariç cari denge 2,1 milyar dolar fazla ile pozitif görünümünü korudu. Hizmet gelirleri cari dengeye destek verse de mevsimsel etki nedeniyle seyahat gelirlerinin düşmesi ve dış ticaret açığının artması cari dengedeki bozulmayı hızlandırdı. Böylelikle hizmet gelirlerinin olumlu katkısına karşın artan dış ticaret açığı cari işlemler hesabını yeniden açık konuma taşıdı.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler aynı dönemde 3,926 milyar dolar olurken, bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 1,71 milyar dolar, seyahat gelirlerinden ise 3,10 milyar dolar katkı sağlandı. Hizmet dengesi analiz edildiğinde, mevsimsel etkilerle gelirlerde önceki aylara göre belirgin bir gerileme yaşandığını belirtmek mümkün olacaktır.

Kasım ayında cari işlemler dengesi, beklentilerimizle uyumlu şekilde açık verirken, hizmet gelirlerindeki mevsimsel zayıflık ve dış ticaret açığındaki artış bu görünümde etkili oldu. Önümüzdeki dönemde ise cari denge üzerinde dış ticaretin seyri ve küresel riskler belirleyici olmaya devam edecek. Aralık ayına ilişkin öncü göstergeler, hizmetler dengesindeki yavaşlamanın sürdüğüne ve dış ticaret açığının genişlediğine işaret ediyor. Bu çerçevede, cari işlemler dengesindeki açığın aralık ayında da devam etmesini öngörüyoruz.”

Garanti BBVA Yatırım

“Kasım ayında cari işlemler açığı 4,0 mlr USD ile piyasa beklentisinin üstünde gerçekleşti. 12 aylık cari açık ekime göre 1,2 mlr USD artarak 23,2 mlr USD seviyesine çıktı. Yıllık bazda dış ticaret açığındaki %22 genişleme ve hizmet gelirlerindeki artışın %1 ile sınırlı kalması cari işlemler açığındaki yükselişte etkili oldu. 12 aylık altın ve enerji hariç cari fazla kasımda 1,4 mlr USD azalarak 44,6 mlr USD’ye düştü.

Kasım 2025’te net sermaye çıkışı ve yüksek cari işlemler açığı nedeniyle TCMB rezervi 4,8 mlr USD azaldı.

Öncü dış ticaret verilerine göre, aralıkta dış ticaret açığı önceki yıla göre %7 artarak 9,4 mlr USD oldu. Kasımda 12 aylık cari işlemler açığındaki genişlemenin devam etmesini bekliyoruz.”

Şeker Yatırım

Hizmetler dengesindeki girişler belirgin şekilde yavaşlarken dış ticaret açığı yataya yakın seyrini sürdürüyor.

Bizim beklentilerimizin de üzerinde bozulma mevcut cari denge tarafında. Temel nedeni sınırlı düşüş kaydeden dış ticaret açığına rağmen belirgin yavaşlayan hizmetler dengesindeki girişler. Sonbahar/kış mevsimi etkileri hizmetler dengesinde 2026 ilk çeyreğe kadar yavaşlamayı devam ettirecektir. 2024 yılına kıyasla 2025’te cari dengede yaklaşık 15 milyar dolar geri çekilme bekliyorduk. Beklentimize paralel bir yıl sonu rakamı gelecek gibi görünüyor. Faiz indirimleri ithal talebi canlı tutarken, cari açık üzerindeki baskıyı 2026 boyunca devam ettirecek. Yurtiçi ekonomik aktivite canlılığını korurken ithal talebi destekliyor. Öte yandan özellikle ana ihraç pazarı Avrupa’daki toparlanma ve dış talebin zaman yayılması dış ticaret dengesi üzerinden cari açığı baskılamaya devam edecektir. Büyümeye son çeyrekte de net ihracatın negatif katkısının devamını bekliyoruz. Gerçekleşen cari denge detaylarına baktığımızda, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6.385 milyon ABD doları ve hizmetler dengesi kaynaklı girişler 3.926 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ödemeler dengesi tanımlı on iki aylık birikimli dış ticaret açığı 68,5 milyar USD olurken hizmetler dengesi kaynaklı girişler 63,3 milyar USD seviyesinde gerçekleşmiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ay 2.132 milyon ABD doları fazla vermiştir. Oynak kalemler hariç tutulduğunda, ödemeler dengesi çekirdek göstergelerde bozulma görünmüyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş cari açıktaki baskıyı azaltsa da kış mevsimi nedeniyle miktar etkisi fiyat etkisini telafi edecektir. Bu görünümün devamı halinde dış ticaret açığında 2026 ikinci çeyrek itibariyle daha sakin bir seyir bekliyoruz.

Akbank

Cari işlemler dengesi kasım ayında 4,0 milyar Ş açık verdi. Ocak-Kasım döneminde birikimli cari açık 18,5 milyar Ş olurken, 12 aylık birikimli cari açık 1,2 milyar Ş artışla 23,2 milyar Ş'a ulaştı. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre cari açık büyümeye devam etti ve nisan ayında bayram kaynaklı geçici oynaklığı saymazsak yılın en yüksek değerine (4,4 milyar Ş) ulaştı. Cari dengede temmuz ve ağustos aylarındaki oldukça olumlu seyrin ardından eğilimde hızlı bir bozulma gerçekleşti. Son üç aylık ortalama eğilim yıllıklandırılmış olarak 42,0 milyar Ş açık ima ediyor. Aralık ayında mevsimsellikten arındırılmış olarak kısmi iyileşme beklesek de yıllıklandırılmış olarak eğilimin benzer seviyelerde devam edeceğini öngörüyoruz. Eğilimi bozan gelişmeler olarak altın ithalatındaki artış ile çekirdek ithalattaki hızlanma öne çıkıyor. İthalatın güçlenen seyri faaliyette son çeyrekte de belirgin bir yavaşlama olmadığı sinyali veriyor.

Aralık ayı geçici dış ticaret verileri ışığında 2025 yıl sonunda cari açığın 24,0 milyar $’a ulaşacağını öngörüyoruz (GSYH’nin %1,5'i) (OVP tahmini: 22,6 milyar $). Büyümeden feragat etmeyen politika çerçevesi ve Türk lirasında reel değerlenme stratejisinin devam edeceğini ima eden politika iletişimini bir arada düşündüğümüzde 2026 yılında da cari açığın 30 milyar Ş'a yaklaşması (GSYH’ye oranla %1,6) mümkün görünüyor. Mevcut eğilim ise bu tahmin üzerinde yukarı yönlü risklerin güçlü bir şekilde var olduğuna işaret ediyor.

Cari açık kaynaklı TCMB rezervlerinde oluşabilecek baskı, önümüzdeki dönemde faiz indirim adımlarının büyüklüğü üzerinde de belirleyici olabilir. Nitekim son dönemdeki PPK kararları sonrasındaki değerlendirmelerimizde de belirttiğimiz gibi rezerv gelişmelerinin, politika reaksiyon fonksiyonunda büyük bir ağırlığa sahip olduğunu düşünüyoruz.”