  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ekonomistler enflasyon verilerini nasıl yorumladı?
Takip Et

Ekonomistler enflasyon verilerini nasıl yorumladı?

TÜİK, şubat ayı enflasyonunu açıkladı. Şubat ayı enflasyonu yüzde 2,27 oldu. Piyasa beklentileri 2,97’ydi, açıklanan enflasyon beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyonda yüzde 39,05 olarak kaydedildi. Enflasyondaki gerileme sürerken, yılsonu hedeflerine yaklaşıp yaklaşmayacağı da sorgulanıyor. Ekonomistler enflasyon verilerini yorumladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomistler enflasyon verilerini nasıl yorumladı?
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat 2025 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyonda aylık artış şubat ayında yüzde 2,27 olurken, yıllık artış yüzde 39,05 olarak açıklandı. Piyasada 2,9 etrafında şekillenen aylık enflasyon beklentilerin altında geldi.

Peki, ekonomistlerin enflasyon ile ilgili yorumları ne oldu?

"Yüzde 40'ın altına gerilemiş görünüyor"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyon verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, “12 Aylık enflasyon % 40'ın altına gerilemiş görünüyor” yorumunu yaptı. Eğilmez, enflasyon göstergelerine ilişkin tabloyu da paylaştı. 

Prof. Dr. Hakan Kara, "Enflasyonu anlamak için hizmetleri takip etmek önemli"

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonda son 3 aylık eğilime dikkat çekerek, “Mevcut dönemde enflasyonu anlamak için hizmetleri takip etmek önemli. Hizmet enflasyonunda son üç ayın eğilimi halen %47 civarında” yorumunu yaptı.

"Enflasyon Şimşek programının başladığı dönemdeki seviyeye geldi"

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyonun Bakan Şimşek'in programının başladığı seviyeye geldiğini dikkat çekerek "Enflasyon yaklaşık 1.5 yıl sonra Şimşek programının başladığı dönemdeki seviyesine geldi , bir ters U-şekli yani, yükseldi ve geri geldi" dedi. 

"Bu yakıcı gıda enflasyonu yapısal"

Prof. Dr. Mehmet Şişman, gıda enflasyonuna dikkat çekerek "Dün de belirtmiştik %3'ün altını gören Tüik (Enag % 3,37); enflasyonu (%2,37), son bir yıllık %53 ortalama enflasyonu tespit ediyor. Çünkü gıda enflasyonu çok ama çok yüksek: %3,17. Bu yakıcı gıda enflasyonu yapısal." paylaşımını yaptı. 

"Şubat ayından sonraki düşüş, baz etkisi ile yavaş olacak"

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. %39'daki resmi enflasyona karşılık %24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşabilmek ve beklentilerdeki katılığı kırabilmek için TCMB'nin bu toplantıyı pas geçerek otomatik pilotta olmadığının sinyalini vermesi ileriki aylarda işini kolaylaştıracaktır." dedi. 

"Baz etkisi ile zaten düşecekti"

Prof. Dr. Emre Alkin enflasyon paylaşımında, düşüşe dikket çekerek, TÜFE %2,27 - TÜFE yıllık %39,05 Zaten 3. senaryo yoktu. Hayırlısı... Not: 22 Ay önce Ekonomi Yönetimi göreve gelmişti. O zaman enflasyon % 38 idi, sonra % 75 oldu. Baz etkisi vs derken elbette düşecekti.  "Zaten % 38 gerçek değildi" diyenlere cevabımız şu: "Şimdikiler gerçeği yansıtıyor mu ?" paylaşımını yaptı. 

"Enflasyonla mücadeleye en büyük katkı TÜİK'ten"

Prof. Dr. Burak Arzova, "Şubat ayı enflasyonu TÜİK'e göre % 2,27 geldi. Yıllıkta ise % 39,05. Bu yıl da enflasyonla mücadeleye en büyük katkı TÜİK'ten gelecek demiştim, İTO Şubat ayı enflasyonunun % 3,19 olduğunu da aklımızın bir köşesine yazalım" paylaşımını yaptı.. 

"Faiz indiriminin önünde artık hiç engel kalmadı"

Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK verilerine göndermede bulunarak "Operasyonlar meyvesini (!) fazlasıyla verdi. TÜFE artışı şubatta yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 39,05'e geriledi ve faiz indiriminin önünde artık hiç engel kalmadı." yorumunu yaptı.

'Enflasyonun ana yükünü hâlâ sıradan vatandaş yaşıyor'

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz indiriminin kesinleştiğini belirterel şu değerlendirmeyi yaptı:

 "Perşembe 250 bps indirim kesinleşti. Manşette aylık olarak önemli bir yavaşlama var, önceki yılların çok altında. Çekirdek enflasyon ise ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama aralığa göre hızlandı. Mart datası önemli olacak. Fakat temel ihtiyaçlar hız kesmedi. Gıda yüzde 3,17, işlenmiş gıda yüzde 4,70, enerji yüzde 3,58, kira yüzde 5,24, ulaştırma yüzde 7,30. Ne yazık ki enflasyonun ana yükünü hâlâ sıradan vatandaş yaşıyor."

"ENAG ile TÜİK arasındaki fark yıllıkta yüzde 40,46’ya ulaştı"

Ekonomist Şenol Babuşcu, farklı kurumların enflasyon hesaplamalarındaki farklara dikkat çekerek "2025 yılı enflasyon hesaplaması yapan üç kurumdan TÜİK yüzde 2,27 ile yüzde 3’ün altında kalırken, İTO yüzde 3,19 ve ENAG yüzde 3,37 ile yüzde 3’ün üzerinde çıktı. Enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki fark yıllıkta yüzde 40,46’ya ulaştı. 2025 yılı iki aylık enflasyonunda ENAG ve TÜİK arasındaki fark yüzde 4,45 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İTO, ENAG ve TÜİK farkına dikkat çekti

Ekonomist Murat Sağman, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisini değerlendirerek şu paylaşımı yaptı: "TÜİK şubat 2025 enflasyonunu aylık yüzde 2,27, yıllık yüzde 39,05 olarak açıkladı. Beklenti yüzde 3 idi, önceki ay yüzde 5,03 olarak gelmişti. İTO aylık yüzde 3,19 yıllık yüzde 45,35, ENAG ise aylık yüzde 3,37 yıllık yüzde 79,51 olarak açıklamıştı."

Mehmet Şimşek: Enflasyonda istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruzMehmet Şimşek: Enflasyonda istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruzGündem

 

Ekonomi
Bakan Kurum duyurdu: 11 ilde 201 bin 580 ev, iş yeri ve köy evi teslim edildi
Bakan Kurum duyurdu: 11 ilde 201 bin 580 ev, iş yeri ve köy evi teslim edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
Enflasyon tek haneye düşene kadar mücadelemiz sürecek
İsviçreli UBS altında tahminini korudu, gümüşte yükseltti
İsviçreli UBS altında tahminini korudu, gümüşte yükseltti
Ruslar Mersin'e akın etti, kiralar 70 bin TL'ye çıktı
Ruslar Mersin'e akın etti, kiralar 70 bin TL'ye çıktı
Kuruyemişe zam geldi! Fiyatları gece yarısı fırladı
Kuruyemişe zam geldi! Fiyatları gece yarısı fırladı
Bakan Bolat: Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde
Gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon son 3 yılın en düşük seviyesinde