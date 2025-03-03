Ekonomistler enflasyon verilerini nasıl yorumladı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat 2025 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre enflasyonda aylık artış şubat ayında yüzde 2,27 olurken, yıllık artış yüzde 39,05 olarak açıklandı. Piyasada 2,9 etrafında şekillenen aylık enflasyon beklentilerin altında geldi.

Peki, ekonomistlerin enflasyon ile ilgili yorumları ne oldu?

"Yüzde 40'ın altına gerilemiş görünüyor"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyon verilerine yönelik yaptığı değerlendirmede, “12 Aylık enflasyon % 40'ın altına gerilemiş görünüyor” yorumunu yaptı. Eğilmez, enflasyon göstergelerine ilişkin tabloyu da paylaştı.

TÜİK Şubat ayı verilerini açıkladı. Buna göre12 Aylık enflasyon % 40'ın altına gerilemiş görünüyor.

Göstergeler Tablomu güncelledim:https://t.co/jz6XWFqe18 — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) March 3, 2025

Prof. Dr. Hakan Kara, "Enflasyonu anlamak için hizmetleri takip etmek önemli"

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, enflasyonda son 3 aylık eğilime dikkat çekerek, “Mevcut dönemde enflasyonu anlamak için hizmetleri takip etmek önemli. Hizmet enflasyonunda son üç ayın eğilimi halen %47 civarında” yorumunu yaptı.

Mevcut dönemde enflasyonu anlamak için hizmetleri takip etmek önemli.

Hizmet enflasyonunda son üç ayın eğilimi halen %47 civarında. pic.twitter.com/49Gc3tgb6C — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 3, 2025

TÜİK ve İTO tüketici enflasyonları arasındaki fark 6,3 puana yükseldi. pic.twitter.com/6dvAIqxWKt — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) March 3, 2025

"Enflasyon Şimşek programının başladığı dönemdeki seviyeye geldi"

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyonun Bakan Şimşek'in programının başladığı seviyeye geldiğini dikkat çekerek "Enflasyon yaklaşık 1.5 yıl sonra Şimşek programının başladığı dönemdeki seviyesine geldi , bir ters U-şekli yani, yükseldi ve geri geldi" dedi.

Enflasyon yaklaşık 1.5 yıl sonra Şimşek programının başladığı dönemdeki seviyesine geldi , bir ters U-şekli yani, yükseldi ve geri geldi pic.twitter.com/WzPjlNdxPY — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) March 3, 2025

"Bu yakıcı gıda enflasyonu yapısal"

Prof. Dr. Mehmet Şişman, gıda enflasyonuna dikkat çekerek "Dün de belirtmiştik %3'ün altını gören Tüik (Enag % 3,37); enflasyonu (%2,37), son bir yıllık %53 ortalama enflasyonu tespit ediyor. Çünkü gıda enflasyonu çok ama çok yüksek: %3,17. Bu yakıcı gıda enflasyonu yapısal." paylaşımını yaptı.

Dün de belirtmiştik %3'ün altını gören Tüik (Enag % 3,37); enflasyonu (%2,37), son bir yıllık %53 ortalama enflasyonu tespit ediyor. Çünkü gıda enflasyonu çok ama çok yüksek: %3,17. Bu yakıcı gıda enflasyonu yapısal. Ay sonu makalemiz çıkacak bu konuda. https://t.co/WO0EmwA9x1 — Mehmet Şişman,Prof.Dr. (@iktisadiprof) March 3, 2025

"Şubat ayından sonraki düşüş, baz etkisi ile yavaş olacak"

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, "Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. %39'daki resmi enflasyona karşılık %24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe yaklaşabilmek ve beklentilerdeki katılığı kırabilmek için TCMB'nin bu toplantıyı pas geçerek otomatik pilotta olmadığının sinyalini vermesi ileriki aylarda işini kolaylaştıracaktır." dedi.

Enflasyonda Şubat ayından sonraki düşüş baz etkisi nedeni ile daha yavaş olacak. Bu durum TCMB'nin faiz indirimlerini ağırdan alması için önemli bir sebep. %39'daki resmi enflasyona karşılık %24'lik yıl sonu tahmini halen oldukça iddialı bir dezenflasyon hedefi. Bu hedefe… pic.twitter.com/ff8uirDOK0 — Selva Demiralp (@SelvaDemiralp) March 3, 2025

"Baz etkisi ile zaten düşecekti"

Prof. Dr. Emre Alkin enflasyon paylaşımında, düşüşe dikket çekerek, TÜFE %2,27 - TÜFE yıllık %39,05 Zaten 3. senaryo yoktu. Hayırlısı... Not: 22 Ay önce Ekonomi Yönetimi göreve gelmişti. O zaman enflasyon % 38 idi, sonra % 75 oldu. Baz etkisi vs derken elbette düşecekti. "Zaten % 38 gerçek değildi" diyenlere cevabımız şu: "Şimdikiler gerçeği yansıtıyor mu ?" paylaşımını yaptı.

Not: 22 Ay önce Ekonomi Yönetimi göreve gelmişti. O zaman enflasyon % 38 idi, sonra % 75 oldu. Baz etkisi vs derken elbette düşecekti.



"Zaten % 38 gerçek değildi" diyenlere cevabımız şu: "Şimdikiler gerçeği yansıtıyor mu ?"



Sevgilerle Dostlar.. https://t.co/P8JvYXCBvh — emre alkin (@emrealkin1969) March 3, 2025

"Enflasyonla mücadeleye en büyük katkı TÜİK'ten"

Prof. Dr. Burak Arzova, "Şubat ayı enflasyonu TÜİK'e göre % 2,27 geldi. Yıllıkta ise % 39,05. Bu yıl da enflasyonla mücadeleye en büyük katkı TÜİK'ten gelecek demiştim, İTO Şubat ayı enflasyonunun % 3,19 olduğunu da aklımızın bir köşesine yazalım" paylaşımını yaptı..

"Faiz indiriminin önünde artık hiç engel kalmadı"

Ekonomi Gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TÜİK verilerine göndermede bulunarak "Operasyonlar meyvesini (!) fazlasıyla verdi. TÜFE artışı şubatta yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 39,05'e geriledi ve faiz indiriminin önünde artık hiç engel kalmadı." yorumunu yaptı.

Yıllık enflasyon yüzde 39,05'e geriledi ve faiz indiriminin önünde artık hiç engel kalmadı. — Alaattin Aktaş (@Alaattin_Aktas) March 3, 2025

'Enflasyonun ana yükünü hâlâ sıradan vatandaş yaşıyor'

Ekonomist İris Cibre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda faiz indiriminin kesinleştiğini belirterel şu değerlendirmeyi yaptı:

"Perşembe 250 bps indirim kesinleşti. Manşette aylık olarak önemli bir yavaşlama var, önceki yılların çok altında. Çekirdek enflasyon ise ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama aralığa göre hızlandı. Mart datası önemli olacak. Fakat temel ihtiyaçlar hız kesmedi. Gıda yüzde 3,17, işlenmiş gıda yüzde 4,70, enerji yüzde 3,58, kira yüzde 5,24, ulaştırma yüzde 7,30. Ne yazık ki enflasyonun ana yükünü hâlâ sıradan vatandaş yaşıyor."

Perşembe 250 bps indirim kesinleşti



Manşette aylık olarak önemli yavaşlama var, önceki yılların çok altında



Çekirdek enflasyon ise Ocak ayına göre doğal olarak hız kesti ama Aralığa göre hızlandı.

Mart datası önemli olacak



Fakat, temel ihtiyaçlar hız kesmedi

Gıda 3.17%… https://t.co/K7pozO8AHX — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) March 3, 2025

"ENAG ile TÜİK arasındaki fark yıllıkta yüzde 40,46’ya ulaştı"

Ekonomist Şenol Babuşcu, farklı kurumların enflasyon hesaplamalarındaki farklara dikkat çekerek "2025 yılı enflasyon hesaplaması yapan üç kurumdan TÜİK yüzde 2,27 ile yüzde 3’ün altında kalırken, İTO yüzde 3,19 ve ENAG yüzde 3,37 ile yüzde 3’ün üzerinde çıktı. Enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki fark yıllıkta yüzde 40,46’ya ulaştı. 2025 yılı iki aylık enflasyonunda ENAG ve TÜİK arasındaki fark yüzde 4,45 seviyesinde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Enflasyon hesaplamalarında ENAG ile TÜİK arasındaki FARK YILLIKTA %40,46’ya ulaştı. pic.twitter.com/uezkzzYHgy — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) March 3, 2025

İTO, ENAG ve TÜİK farkına dikkat çekti

Ekonomist Murat Sağman, TÜİK’in açıkladığı enflasyon verisini değerlendirerek şu paylaşımı yaptı: "TÜİK şubat 2025 enflasyonunu aylık yüzde 2,27, yıllık yüzde 39,05 olarak açıkladı. Beklenti yüzde 3 idi, önceki ay yüzde 5,03 olarak gelmişti. İTO aylık yüzde 3,19 yıllık yüzde 45,35, ENAG ise aylık yüzde 3,37 yıllık yüzde 79,51 olarak açıklamıştı."