Ekonomistler enflasyona ne yorum yaptı?

Nisan enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken, ekonomistler de yüksek gelen TÜFE verisini değerlendirdi.

Ekonomistler enflasyona ne yorum yaptı?
TÜİK Nisan 2026 TÜFE verisini açıkladı. Enflasyon, beklentilerin üzerinde aylık yüzde 4,18 olarak artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 32,37 oldu.

Ekonomistlerin beklentilerin üzerinde gerçekleşen enflasyona yorumları ne oldu?

"Türkiye de Arjantin gibi"

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Enflasyonda sert yükseliş. Nisan ayında % 4,18 artış oldu. 12 aylık enflasyon yüzde 32,37'ye yükseldi. Türkiye de Arjantin gibi % 30'u gördükten sonra yeniden artış yaşıyor” değerlendirmesini yaptı.

"Olumsuzluk devam ediyor"

Murat Sağman, değerlendirmesinde şunları belirtti:

“TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyonu beklentilerin (yüzde 3,2) üstünde aylık 4,18, yıllık 32,27 oldu. Enflasyon cephesinde olumsuzluk devam ediyor. ENAG ise, Nisan ayında aylık bazda yüzde 5,07, yıllık enflasyon ise yüzde 55,38 olarak açıklandı. İTO verilerine göre, İstanbul’da perakende fiyatları nisanda aylık yüzde 3,74 artarken, yıllık artış yüzde 36,83 olarak gerçekleşti.”

"Sıkılaşma konusunda atılacak adımlar güçlenecek gibi görünüyor"

Prof. Dr. Serap Durusoy, enflasyona yönelik, “Bu ayki enflasyon rakamı yıl sonu beklentilerin daha da yükselmesine neden olacak. ÜFE’deki bu denli yükseliş TÜFE açısından oldukça endişe verici. Bu ayki enflasyon rakamında savaşın fiyatlamasının etkisi olması enflasyonun kronik bir ekonomik sorunumuz olduğu gerçekliğini değiştirmiyor. Resmi rakamlarda enflasyonun ana eğiliminde yükseliş devam ederse sıkılaşma konusunda atılacak adımlar güçlenecek gibi görünüyor” değerlendirmesini yaptı.

Can sıkıcı

Dr. Ali Çufadar, “Enflasyon çok yüksek geldi... Hem TÜFE hem de ÜFE... Can sıkıcı...” yorumunu yaptı.

"Gıda ve yemek hizmetlerinin baskısı önde"

Banu Kıvcı Tokalı’nın enflasyon değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“Mart'ta beklentilerin altında kalan aylık enflasyon, Nisan'da beklentilerin üzerinde; Gıda ve yemek hizmetlerinin baskısı önde, ulaştırma ve giyim gibi mevsimsel baskılar etkin, elektrik-gaz, ilaç zamları ek baskı unsurları, eğlence, konaklama, sigorta diğer hizmet kalemi baskıları, kira tarafı nispeten sakin.”

