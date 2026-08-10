Ekonomistler hesapladı: Merkez Bankası rezervleri 5 ayın zirvesinde

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 7 Ağustos ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 13,7 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 31 Temmuz haftasında 164,5 milyar dolar olan rezervler, 7 Ağustos haftasında yaklaşık 178,2 milyar dolara yükseldi.

Rezervler, 30 Ocak 2026 haftasında 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini gördükten sonra dalgalı ve ağırlıklı olarak aşağı yönlü bir seyir izlemişti.



Mart ayında sert gerileyen rezervler, 26 Haziran haftasında 149,2 milyar dolar ile yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine inmişti.

Temmuz ayında yeniden toparlanan rezervler, 31 Temmuz haftasında 164,5 milyar dolara yükselse de tarihi zirvenin yaklaşık 53,7 milyar dolar altında kalmıştı.

TCMB, rezerv rakamlarını 13 Ağustos Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.