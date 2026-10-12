Ekonomistler hesapladı: Merkez Bankası rezervleri 6 hafta sonra artışa geçti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin 9 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde yaklaşık 4,2 milyar dolar artış kaydettiği hesaplandı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 2 Ekim haftasında 167,4 milyar dolar olan rezervler, 9 Ekim haftasında 171,6 milyar dolara yükseldiği tahmin edildi. Böylece rezervlerin altı hafta geriledikten sonra artışa geçmesi bekleniyor.

2026 yılına 189,1 milyar dolar seviyesinde başlayan rezervler, 30 Ocak'ta 218,2 milyar dolarla yılın zirvesine ulaştı. Ancak sonraki aylarda yaşanan sert gerilemeyle 26 Haziran'da 149,2 milyar dolara kadar düştü.

2026 yılının ocak-eylül döneminde rezervler 4 ay yükselirken, 5 ay geriledi. En sert aylık düşüş mart ayında 54,9 milyar dolarla, en güçlü aylık artış ise ocak ayında 24,3 milyar dolarla kaydedildi. Temmuz ve ağustos aylarında toparlanma yaşanırken, ağustosta rezervler 23,7 milyar dolar arttı. Eylül ayında ise yeniden düşüş başladı.

2025 yılını 193,9 milyar dolar seviyesinde tamamlayan rezervler, 9 Ekim 2026 haftasında tahmini 171,6 milyar dolara ulaştı. Böylece 2025 yıl sonuna göre 22,3 milyar dolarlık, yüzde 11,49 oranında kayıp oluştu. Rezervlerin, yılın zirvesine göre de yaklaşık 46,6 milyar dolar (yüzde 21,36) aşağıda kaldığı hesaplandı.

21 Ağustos ile 2 Ekim arasındaki dönemde rezervlerde 21,1 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Ancak TCMB analitik bilanço verilerinden yapılan hesaplamalar, 9 Ekim haftasında yaklaşık 4,2 milyar dolarlık artış gerçekleşmiş olabileceğine işaret etti.

TCMB, rezerv rakamlarını 15 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da açıklayacak.