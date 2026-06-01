Ekonomistler hesapladı: Merkez Bankası rezervlerinde düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervlerinin Kurban Bayramı tatili nedeniyle kısa süren haftada 1,4 milyar dolar azaldığı hesaplandı. 22 Mayıs 2026 ile sona eren bir haftalık dönemde de yaklaşık 8,4 milyar dolar gerilediği hesaplanmıştı.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 15 Mayıs haftasında 168,6 milyar dolar olan rezervlerin, 22 Mayıs haftasında yaklaşık 160,2 milyar dolara gerilediği hesaplanmıştı. 29 Mayıs haftası için 26 Mayıs verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre ise söz konusu hafta rezervler 1,4 milyar dolar azalarak 158,8 milyar dolara indi.

TCMB, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 22 Mayıs haftasına ilişkin rezerv rakamlarını 3 Haziran Çarşamba günü saat 14.30'da açıklayacak. 29 Mayıs haftasına ilişkin rezerv verisi ise 4 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da gelecek.

Rezervler ocak ayında rekor kırmıştı

Rezervler, 3 Nisan 2026 itibarıyla üç hafta boyunca artış kaydetmişti. 1 Mayıs haftasında düşüş, 8 Mayıs haftasında ise yeniden yükseliş kaydeden rezervlerin, 15 Mayıs haftasından itibaren üst üste üç haftada da gerileyeceği hesaplandı.

30 Ocak 2026 tarihinde rezervler 218,2 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaşmıştı.