Ekonomistler karar metnini inceledi: TCMB ne zaman faiz indirimi yapacak?

Merkez Bankası, eylül ayı toplantısında faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Piyasa beklentilerine paralel gelen karar sonrasında karar metninde faiz indirimine yönelik sinyaller arandı.

Ekonomistler de TCMB’nin faiz kararını ve geleceğe yönelik projeksiyonlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“TCMB bir ton daha yumuşadı”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, TCMB’nin kararına yönelik sosyal medya paylaşımında, ağustos ve eylül karar metinlerindeki değişikliklere yönelik “Para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” şeklinden, “Para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır” şekline dönüşmesine vurgu yaparak şunları belirtti:

“Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekimde faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek.”

Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyde kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek. https://t.co/MwWAkGz0J2 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 19, 2024

“Anlaşılan ekim toplantısında da sabit tutacak”

Ekonomist Murat Sağman, değerlendirmesinde gelecek ay da faiz indirimi beklemediğini şu şekilde belirtti:

“Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini 6.kez üst üste yüzde 50'de sabit tuttu. Metne göre anlaşılan ekim toplantısında da sabit tutacak.”

Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini 6.kez üst üste yüzde 50'de sabit tuttu. Metine göre anlaşılan Ekim toplantısında da sabit tutacak. #tcmb #faiz #merkezbankası #ppk — Murat Sagman (@muratsagman) September 19, 2024

“Faiz indirimi yolda…”

Dr. Tuğberk Çitilci ise ekimde 250 baz puan faiz indirimi öngörüsünü şu şekilde açıkladı:

“Faiz indirimi yolda…

Ağustos: Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Eylül: Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.

Beklentim Ekim 250 İndirim”

Faiz indirimi yolda…



Ağustos: Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Eylül: Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır.… — Dr. Öğr. Üyesi Tuğberk ÇİTİLCİ (@atugberk) September 19, 2024

“Son çeyrek için işaret var”

Orkun Gödek, karar metnindeki değişikliklerden yola çıkarak, faiz indiriminin 2024 yılı sonunda olabileceğini öngördü:

“PPK metninde birkaç kritik değişiklik var. Profesyonel bir el iletişim kanalının inceliklerini çalıştırmış gibi anladım. Doğrusu/yanlışı ayrı bir tartışma konusu ama ben naçizane son çeyreğin son dilimi için ilk sinyalleri aldım. Riskleri tanımlamada sorun yok. Orası aynen devam ama hafiften düzeltme var: ek sıkılaşma çıkmış. Son çeyrek için işaret var. Bakalım, zaman gösterecek. Enflasyonun seyri önemli.”

PPK metninde birkaç kritik değişiklik var. Profesyonel bir el iletişim kanalının inceliklerini çalıştırmış gibi anladım. Doğrusu/yanlışı ayrı bir tartışma konusu ama ben naçizane son çeyreğin son dilimi için ilk sinyalleri aldım. Riskleri tanımlamada sorun yok. Orası aynen devam… — Orkun Gödek (@orkungodek) September 19, 2024

“Aralık için faiz indirimi kapısını açtı”

Güldem Atabay da faiz indiriminde yılsonunu işaret ederken, enflasyona yönelik de değerlendirmesini şu şekilde paylaştı:

“TCMB son çeyrekte hizmet fiyatlarında güç kaybı beklediğini açıkladı ve beklenti yarattı. Daha önce de son çeyrek için aylık yüzde 1,5'e işaret etmişti. Ekimde Meclis'e sunulacak bütçede harcama kısıntısı planı ve bu iki kriter birleştiğinde aralık için faiz indirimi kapısını açtı.”

TCMB son çeyrekte hizmet fiyatlarında güç kaybı beklediğini açıkladı ve beklenti yarattı. Daha önce de son çeyrek için aylık %1,5'e işaret etmişti. Ekim'de Meclis'e sunulacak bütçede harcama kısıntısı planı ve bu iki kriter birleştiğinde Aralık için faiz indirimi kapısını açtı. — Güldem Atabay -Ekonomist/Yazar (@guldematabay) September 19, 2024

TCMB faizleri düşürmeye başlamak üzere olduğu işareti vermedi

Türk Lirası, Türkiye Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını beklendiği gibi yüzde 50'de bırakmasının ardından çok az tepki göstererek dolar karşısında yükselişini sürdürüyor.

Capital Economics ekonomisti Nicholas Farr, Merkez Bankası'nın gerektiğinde para politikasını sıkılaştırma referansını kaldırdığını, ancak faizleri düşürmeye başlamak üzere olduğuna dair net bir işaret olmadığını savundu.

“Biz hala merkez bankasının parasal genişlemeye yönelmeden önce dezenflasyon sürecinin daha da ilerlemesini isteyeceğini düşünüyoruz” diye konuşan Farr, Enflasyonun yılın geri kalanında merkez bankasının beklediğinden daha yavaş düşebileceğini ve ilk faiz indiriminin 2025'in başlarına kadar olası olmadığını söyledi.