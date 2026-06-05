Ekonomistler mayıs enflasyonunu yorumladı: Dezenflasyon yavaşlıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon aylık bazda yüzde 1,5 seviyesindeki beklentilerin üzerine yüzde 1,71 açıklanırken, yıllık bazda da yüzde 32,61 olarak gerçekleşti.

Enflasyonda son iki aydır yükseliş seyri izlendi. Ekonomistler mayıs ayındaki enflasyon verisini yorumladı.

“Enflasyondaki katılık sürüyor”

Prof. Dr. Fatih Özatay enflasyon değerlendirmesinde, “Eksik program başarısız oldu: Enflasyondaki katılık sürüyor. Öyle ki: Mayıs: %32,6; Son 12 ayın ortalaması: %32,2 Temel enflasyon göstergeleri (B ve C) de öyle” dedi.

Eksik program başarısız oldu:



Enflasyondaki katılık sürüyor.

Öyle ki: Mayıs: %32.6; Son 12 ayın ortalaması : %32.2

Temel enflasyon göstergeleri (B ve C) de öyle. pic.twitter.com/SWzbOqqFoV — Fatih Özatay (@OzatayFatih) June 5, 2026

Prof. Dr. Emre Alkin de değerlendirmesinde, “Eskiden "enflasyon ne çıkacak" diye beklerdik. Şimdi "TÜİK ne çıkartacak" diye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Eskiden "enflasyon ne çıkacak" diye beklerdik. Şimdi "TÜİK ne çıkartacak" diye bekliyoruz. — emre alkin (@emrealkin1969) June 5, 2026

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, gıda enflasyonu üzerinden yaptığı değerlendirmede şunları paylaştı:

“Son üç ayda yağış haritası tüm yurtta yemyeşil. Gıda enflasyonu üzerindeki olumlu etkisini Haziran'da daha net göreceğiz.”

Son üç ayda yağış haritası tüm yurtta yemyeşil. Gıda enflasyonu üzerindeki olumlu etkisini Haziran'da daha net göreceğiz. pic.twitter.com/HD9UswBY4K — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) June 5, 2026

“Yeniden yıl sonu revizyonları gerekebilir”

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, “TÜİK Mayıs 2026 Enflasyon verisini açıkladı: TÜFE aylık %1,71 ve yıllık %32,61 Beklenti: Aylık ~%1,59-1,89 civarıydı, beklentiye paralel Nisan’da aylık %4,18 ile beklentileri aşmıştı. Enflasyon, aylık ve yıllık olarak artmaya devam ediyor → Dezenflasyon süreci yavaşlıyor, yeniden yıl sonu revizyonları gerekebilir” değerlendirmesinde bulundu.

📊TÜİK Mayıs 2026 Enflasyon verisini açıkladı: TÜFE aylık %1,71 ve yıllık %32,61



Beklenti: Aylık ~%1,59-1,89 civarıydı, beklentiye paralel



Nisan’da aylık %4,18 ile beklentileri aşmıştı



⬆️ Enflasyon, aylık ve yıllık olarak artmaya devam ediyor

→ Dezenflasyon süreci… — Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz (@binhanelif) June 5, 2026

Prof. Dr. Serap Durusoy, enflasyona yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon rakamını beklentileri biraz aştı diye ifade etmek yaşanılmakta olan kronik enflasyon sorununu ne yazık ki masumlaştırmıyor.”

Enflasyon rakamini bekle tileri biraz aştı diye ifade etmek yaşanılmakta olan kronik enflasyon sorununu ne yazik ki masumlastirmiyor. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) June 5, 2026

Dr. Ali Çufadar, “Enflasyon: TÜFE'de iyi değil ama kötü de değil. Yıllık %27 senaryosuna uygun devam etti. ÜFE kötü; TÜFE'yi besler ileride... TCMB kur istikrarını gözetmeli; aylık %1,5 veya altını hedeflemeli...” dedi.

Enflasyon:



TÜFE'de iyi değil ama kötü de değil.



Yıllık %27 senaryosuna uygun devam etti.



ÜFE kötü; TÜFE'yi besler ileride...



TCMB kur istikrarını gözetmeli; aylık %1,5 veya altını hedeflemeli... — Ali Çufadar (@ali_cufadar) June 5, 2026

“Enflasyon düşmüyor artıyor”

Stratejist Timothy Ash, “Türkiye - Mayıs enflasyonu beklentilerin üzerinde ve daha da yükseliyor, ancak İran savaşı göz önüne alındığında felaket derecesinde değil. Bunların bu ayın faiz kararında oyunun kurallarını değiştireceğini düşünmüyorum. TCMB, CHP/İran riskleri nedeniyle rezerv kaybı nedeniyle faiz artışı yapmaya zorlanmadıkça faizleri sabit tutacak” dedi.

Turkiye - May inflation pushing higher & above expectations but not disastrously so given Iran war. Don’t think these are game changers for this month’s rate decision. The CBRT will hold rates unless forced to hike on reserve loss on CHP/Iran risks. — Timothy Ash (@tashecon) June 5, 2026

Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Özetle, enflasyon düşmüyor artıyor! Mehmet Şimşek’in görevde 3 yılı doldu. Her ay enflasyonun “geçici” olduğunu söylemekten bıkmadı!”

Özetle, enflasyon düşmüyor artıyor!

Mehmet Şimşek’in görevde 3 yılı doldu.

Her ay enflasyonun “geçici” olduğunu söylemekten bıkmadı! pic.twitter.com/AupOpiTbmj — Hayri Kozanoğlu (@HayriKozanoglu) June 5, 2026

Murat Sağman, “Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Mayıs 2026’da aylık bazda yüzde 1,71, yıllık bazda yüzde 32,61 oldu. Beklenti yüzde 1,50-1,60 civarı idi. Bir önceki aya göre enflasyon düşse de hem yıllık bazda hem hedeflere göre yüksek kalmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın yıl sonu yeni hedefi yüzde 24, tahmini’de yüzde 26” dedi.