Ekonomistler Merkez’in faiz kararına ne dedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 500 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi yüzde 35'e yükselmiş oldu. Bankanın kararı genel çerçevede olumlu karşılanırken, karar metninde yer alan ifadeler değerlendirildi.

Merkez’in bu hamlesini ekonomistler şu sözlerle değerlendirdi:

İktisatçı Hayri Kozanoğlu: "TCMB enflasyon ile ekonomik durgunluk arasında sıkışmıştı. 500 puanlık artışla tercihini ekonomide durgunluktan yana yaptı. Metinden 2 Kasım Enflasyon Raporu’nda 2024 yılı %33 enflasyon hedefinin korunacağı anlaşılıyor. Özellikle KK ve bireysel kredi faizleri can yakacak."

Ekonomist Mahfi Eğilmez: "İlke olarak irrasyonellikten rasyonelliğe geçişte faizin böyle tedrici artırılması doğru ama beklentilerin olumlu yönde gelişmesi için bu kararın yapısal reformlarla desteklenmesi lazım…"

Ekonomist Mustafa Sönmez: "Dış politikadaki zikzakları, Hamas sempatilerini dışa vuruşları ile öyle çamlar deviriyorlar ki, bu politika faizi artışları neye yarasın! 5 değil 10 puan artırsa işe yarar mı? Risk primini aşağı çeker mi? Hiç sanmıyorum…"

Ekonomist Güldem Atabay: "PPK'dan doğru adım. Benim için net olmayan: Gerektiği zaman, kademeli faiz artışları devam mesajı var. Ücret/vergi artışlarının etkisinin tamamlandığı, beklenti ve hizmetlerle baskıların devam ettiği söyleniyor. Ben %3 5'te duracak, izleyecek diye anlıyorum.% 40-45'e yolu olsa da..."