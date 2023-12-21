Ekonomistler Merkez'in kararı için ne dedi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artırarak, yüzde 42,5 seviyesine yükseltti. Karar metninde, "Parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir" denildi.

Ekonomist Uğur Gürses, Merkez Bankası'nın faiz kararını ve atılan adımları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ocak ayında 250 ile bitecek görünüyor. Likidite fazlasını nasıl çekeceğine dair bir satır yok… (İma var “sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir”. Tahminim “central bank bill” (likidite senetleri) ihraç etmesi)" olarak değerlendirdi.

"Doğru karar" şeklinde belirten Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez ise, yaptığı paylaşımda "Ama ülkenin içinde bulunduğu durumda faizi artırmak yetmez. Mesela Anayasa Mahkemesi Kararlarını uygulamaya başlayarak hukukun üstünlüğüne geçiş yapmak gibi adımlar atmamız da gerekiyor. Bunların hepsi ekonomiye etki ediyor. Tek başına faizle devam edilecekse % 130'a kadar yolumuz var demektir" şeklinde kaydetti.

"Yüzde 45 ile faiz artırım sürecinin sonlanmasını bekliyoruz"

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, ileriki dönemde de, son aylarda olduğu gibi, kurlarda kontrollü ve ılımlı değer kaybının süreceği varsayımıyla enflasyonda aylık artış eğiliminin zayıflamasını sürdürebileceğini aktararak, buna karşılık yıllık enflasyon seyrinin mayıs sonuna kadar yukarı yönlü eğilimini koruyacağı öngörüsünde bulundu.

Bürümcekçi, ''Politika faizinin reel olarak seviyesi açısından takip edilen ve son durumda yüzde 41,2 civarına inen gelecek 12 ay enflasyon beklentisinin ise gerilemeyi sürdürmesini beklerken, bu doğrultuda, politika faizinin önümüzdeki ay yüzde 45,00’a ulaşması ile faiz artırım sürecinin sonlandırılmasını ve bu düzeydeki faizin gelecek yıl ortasına kadar korunmasını bekliyoruz.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Carry trade fırsatı önemli miktarda yatırımcı girişi sağlayacaktır"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin sıkılaştırma döngüsünü mümkün olan en kısa sürede tamamlama sözü verdiğini vurguladı.

''Bu, TCMB'nin ocak ayında 250 baz puanlık bir artış daha yaparak yüzde 45'e çıkaracağı yönündeki görüşümüzle uyumlu olacaktır'' ifadelerini kullanan Drimal, bankanın sıkı para politikasının işe yaradığını, enflasyonda ivmenin azaldığını ve kredi genişlemesinin önemli ölçüde hafiflediğini kaydetti.

Drimal, ''2024'te riskler ve belirsizlikler devam ederken, TL'deki carry trade fırsatının yeni yılda önemli miktarda yatırımcı girişi sağlaması muhtemel'' dedi.