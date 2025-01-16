Ekonomistler Moody's’den ne bekliyor?

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in 24 Ocak Cuma gecesi açıklanması beklenen olası değerlendirmesinde, Türkiye'nin kredi notunu "B1'den "Ba3"e yükseltmesi beklenirken, görünümün ise “pozitif”ten "durağan"a çekileceğini tahmin ediliyor.

Foreks Haber'in düzenlediği ankete göre, Moody's tarafından yapılması beklenen değerlendirme için katılım sağlayan 14 ekonomistin 13'i kredi notunun "B1"den "Ba3"e, bir kademe yükseltileceği tahmininde bulunurken, 1'ü ise notun "B1" olarak sabit bırakılacağı görüşünü savundu.

11 analist görünümün "durağan"a çekileceği görüş bildirirken, 2 ekonomist "pozitif" olarak korunacağı, 1 ekonomist ise "nötr" beklentisini dile getirdi.

Değerlendirme yapılmayabilir

Moody's'in 2025 takviminde 24 Ocak gecesi Türkiye ile ilgili bir değerlendirmesi bulunuyor. Ancak Moody's, takvimde yer alan günlerde bir değerlendirme raporu açıklamayabiliyor. Moody's'in raporu açıklanması durumunda, değerlendirme gece yarısından sonra gelecek.

Türkiye, Moody's takviminde 2025 yılında olası değerlendireceği ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024 tarihinde kredi notunu "B3"ten "B1"e yükseltmiş, görünümünü ise "pozitif" olarak korumuştu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye takvimi

Moody's'in Türkiye için ikinci rapor tarihi 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Fitch'in Türkiye için ilk tarihi 31 Ocak 2025, ikinci tarihi ise 25 Temmuz 2025 olarak belirlendi.

Fitch 9 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti.

S&P Global Türkiye için iki gözden geçirme tarihi belirlendi. S&P Global ilk olarak 25 Nisan 2025, ikinci olarak ise 17 Ekim 2025 tarihlerinde Türkiye için olası raporlarını açıklayacak.

S&P Global, en son 1 Kasım tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan, "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti.

CI, Türkiye için 16 Mayıs 2025 ve 14 Kasım 2025 tarihinde raporunu duyuracak. Scope'nin Türkiye için belirlediği tarihler ise 30 Mayıs 2025 ve 24 Ekim 2025 oldu.

CI 15 Kasım'da "B" olan not "BB-"ye çıkarırken, görünüm "pozitif"den "durağan"a çekti. 2024 yılının son kararını açıklayan Scope, 6 Aralık'ta notu "B"den "BB-"ye yükseltti, görünümü "pozitif"ten "durağan"a revize etmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch, CI söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global, Moody's ve Scope, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor.