  Ekonomistler mutlak butlan kararını değerlendirdi! Ekonomi karardan nasıl etkilenecek?
Ekonomistler mutlak butlan kararını değerlendirdi! Ekonomi karardan nasıl etkilenecek?

CHP kurultayına ilişkin mahkemeden çıkan 'mutlak butlan' kararı sonrası ekonomistler ve piyasa uzmanlarından ardı ardına kararın piyasalar üzerinde etkilerine ilişkin açıklamalar geldi. İşte butlan kararına ilişkin ekonominin önde gelen isimlerinden değerlendirmeler...

Ekonomistler mutlak butlan kararını değerlendirdi! Ekonomi karardan nasıl etkilenecek?
Ekonomistler, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararının piyasalar üzerindeki olası etkilerini değerlendirdi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, "Türkiye, kendi kendine sürekli sorunlar yaratan sonra da o sorunları çözmeye çalışmak yerine unutturmak için yeni ve daha büyük sorunlar yaratan bir ülkedir. Ülkeler 4'e ayrılır: Gelişmiş ülkeler, Gelişmekte olan ülkeler, Arjantin ve Türkiye." dedi. 

Prof. Dr. Hakan Kara "Dış piyasalar bu haldeyken işleri daha da karıştırmak hangi iktisadi rasyonele dayanıyor diye düşünürken, yapay zekaya sorayım dedim: şöyle bir yanıt geldi "Ekonomi biliminin "hata" dediği şey, siyaset biliminde "tercih" olabilir." dedi.

Prof. Dr. Burak Arzova, "Yazık oluyor güzel ülkemize Çok ama çok yazık" dedi. 

Hilmi Güvenal, "Kime çekildi bu operasyon? Saatte 5 milyar dolar rezerv yakarak memlekete oynaklık rekoru kazandıranları kalben tebrik etmek istiyorum. Tüm bayram 85 milyon neyi konuşacak? Halkın %90’ının telaffuz edemediği, %95’in anlamadığı bir hukuk terimini mi?" ifadelerini kullandı. 

Ömer Rıfat Gencal, "Dile kolay yarım saatte 10 milyar dolar" ifadeleriyle döviz satışlarına işaret etti.

Prof. Dr. Selva Demiralp "Butlan kararı, artan riskler, sermaye çıkışı, daha yüksek faiz, daha az rezerv, daha düşük büyüme, daha yüksek işsizlik olarak geri dönecektir" dedi.

Ünlü İngiliz stratejist Timothy Ash, "Londra'daki BBVA Türkiye konferansındaydım ve herkesin cep telefonu CHP haberinin tellere düşmesiyle aynı anda bildirim aldı - insanlar ofislere geri dönüyor" değerlendirmesini paylaştı. 

Prof. Dr. Serap Durusoy "Mutlak butlan kararı ile var olan ekonomik sorunlar daha da büyüyecek. Türkiye ekonomisi yeni bir şok ile karşı karşıya" dedi. 

Ali Çufadar, "Butlan kararı sonuçları? Demokrasimiz açısından hiç hoş değil; tarih altını çizerek kaydedecektir. Süreci nihayetinde Milletimizin iradesi belirleyecektir. Ekonomik sonuçları ne olacak? Baz Senaryo? Yoğun döviz talebi olabilir. TCMB kur istikrarını gözetir; rezerv kaybeder. TL likidite açığı artar, parasal koşullar sıkışır; döviz talebi sönümlenir. Savaş biterse, TCMB faiz artırmaz. Ama faizler artık ASKIDA, parasal koşullar SIKIDIR."

 

