Ekonomistler nasıl yorumladı? TCMB’den “bekle-gör” mesajı: Faiz sabit, metin daha şahin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı, politika faizinin sabit tutulmasında çok karar metnindeki ton değişimi ve küresel gelişmelere yapılan güçlü vurgularla dikkat çekti. Faiz koridorunda da değişikliğe gitmeyen TCMB’nin “bekle-gör” yaklaşımı, özellikle artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklıkla birlikte daha temkinli bir para politikası çerçevesine işaret etti.

Ekonomistler kararı farklı açılardan değerlendirdi. Mevcut uygulamayı “fiili faiz” üzerinden okuyarak politika ile uygulama arasındaki ayrışmaya dikkat çeken olduğu gibi, kararın spekülasyonları boşa çıkardığını savunanlar da oldu.

Öte yandan metindeki değişiklikler, enflasyon görünümüne dair risklerin sürdüğünü ve Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu korurken büyüme-enflasyon dengesi arasında hassas bir çizgide ilerlediğini ortaya koydu.

“Faiz ilüzyonuna devam”

Mahfi Eğilmez, “TCMB faizi değiştirmedi. Politika faizi % 37'de kaldı ama uygulamada faiz % 40 olarak devam ediyor. Faiz illüzyonuna devam” yorumunu yaptı.

“Spekülasyonların ne kadar yersiz olduğunu görmüş olduk”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “TCMB faiz oranlarını değiştirmedi. Böylece yabancı yatırımcılara faiz artırım sinyali verildi gibi spekülasyonlarının ne kadar yersiz olduğunu görmüş olduk” dedi.

“Karar metninde birçok değişiklik yapıldı”

Burcu Aydın, “Para Politikası karar metninde birçok değişiklik yapıldı: Yeni gelen ifadeler: Öncü veriler ana eğilimin nisan ayında bir miktar yükseleceğine işaret etmektedir. Jeopolitik gelişmeler eşliğindeki belirsizlikler neticesinde enerji fiyatlarında yüksek seyir ve belirgin oynaklık gözlenmektedir. Söz konusu gelişmeler ile yurt içi enerji fiyatlarının maliyet kanalı ve iktisadi faaliyet üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir. Göstergeler iktisadi faaliyette yavaşlamaya işaret ederken, yakın dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki olası ikincil etkileri önem taşıyacaktır” dedi.

“Benim gözümden doğrudur”

Ali Çufadar’ın faiz kararı değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“TCMB faiz kararı, benim gözümden doğrudur... Zaten uzun süredir savunuyordum... Faizi, fiili faiz olan %40'a çekmek; esasında fiili faiz ARTIRIMI anlamına gelirdi... Neyse, gerekçe için; 100 bin seyretme sayısına ulaşan son yayınımızı tekrar izlemenizi öneririm.”

“Belirsizlikler etkili”

Prof. Dr. Serap Durusoy değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“TCMB metinde enflasyonun ana eğiliminin mart ayında gerilediğini öncü verilerin ise Nisan ayında bir miktar artacağını belirtti.

TCMB temkinli yaklaşım içerisinde ve önümüzdeki dönemdeki belirsizlikler bunda etkili. Küresel kaos ortamında iki ucu keskin bir kılıç olan bu ayki faiz kararında TCMB dengeyi pas geçerek buldu. Önceki metinlerde olduğu gibi gerekirse daha da sıkılaşırız açıklaması yer alsa da savaş gibi gerekli bir koşulda attığı bu adım indirim bekleyen reel sektörü memnun etmeyecek Öngörülenin dışında bir gelişme olması durumunda "sıkılaşırız" ifadesine ek olarak parasal aktarım mekanizması ve ilave makro ihtiyati adımlarla yola devam edileceği belirtiliyor. Faizde bir değişiklik olmasa da metinde şahin bir Merkez Bankası var. TCMB iktisadi faaliyetteki yavaşlamaya işaret ediyor. Bankanın faiz artışının bu nedenle enflasyon düşüşüne bir katkı vermediği eğilimi içerisinde olduğu çıkarımı yapılabilir.”

“Sorunların önemli bir kısmı yalnızca talep kaynaklı değil”

Prof.Dr. Binhan Elif Yılmaz, “TCMB politika faizini beklentilere paralel sabit tuttu. Petrol fiyatlarındaki artışa, kronikleşen gıda enflasyonuna daha fazla sıkılaşmak kalıcı bir çözüm sunmuyor. Sorunların önemli bir kısmı yalnızca talep kaynaklı değil; yapısal ve arz yönlü dinamikler de en az onun kadar belirleyici. Enerji maliyetlerindeki küresel dalgalanmalar, kur geçişkenliği, tarımda verimlilik sorunları ve tedarik zincirindeki aksaklıklar fiyatlar üzerinde kalıcı baskı yaratmaya devam edecek. Diğer yandan iktisadi faaliyette beliren yavaşlama ortamında daha fazla sıkılaşma, büyümede ivme kaybı ve işsizlikteki artış risklerini beraberinde getirme potansiyeline sahip. Daha dengeli bir yaklaşım için eş zamanlı olarak üretim kapasitesini artıran, tarım ve enerji alanında dışa bağımlılığı azaltan, lojistik maliyetleri düşüren politikaların devreye alınması gerekiyor” dedi.

Metinde enflasyon ve sıkı duruş vurgusu

Banu Kıvcı Tokalı’nın faiz kararı değerlendirmesi şu şekilde oldu:

“TCMB savaşın ilk aşamasındaki 'bekle-gör' yaklaşımını devam ettirmeyi tercih etti: politika faizi ve faiz koridorunda herhangi bir değişiklik yok.

Ancak, metinde görünüm açısından enflasyon ve sıkı duruşta daha fazla temkinliliğe dair değişiklikler mevcut:

Ana eğilimde Mart'ta gerileme; öte yandan Nisan'da bir miktar yükseliş öngörülüyor;

Daha orta vadeli görünüm açısından, enerji şokunun hem maliyet kanalı hem de büyüme etkilerine dengeli yaklaşma hassasiyeti öne çıkıyor: ekonomik aktivitede yavaşlamaya dikkat çekerken; faiz tarafında ‘bekle-gör’ yaklaşımının en önemli dayanak noktası olarak belirdiğini söyleyebiliriz. Ancak, maliyet kaynaklı dolaylı etkilerin enflasyon görünümüne yansımasıyla ilgili riskleri de eklemeyi tercih ediyor. Nitekim faiz notuna, ‘enflasyonda yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurguladığı’ ifadesini ekliyor;

Diğer taraftan, faiz adımlarının ara hedeflerle uyumlu atılacağı genel stratejisinin korunmasından, gelecek ayki enflasyon raporu toplantısında enflasyon tahminlerine önemli bir yukarı revizyon daha geleceğini görüyoruz.

Sonuç olarak TCMB’nin, savaşın ilk dönemine denk gelen geçen ayki toplantısında olduğu gibi, savaş belirsizliğinin uzadığı ve ekonomik maliyetlerinin arttığı ortamda yapılan bu ayki toplantısında da ‘bekle-gör’ yaklaşımında kaldığını görüyoruz. Yani, gecelik faiz oranının bir süre etkin gösterge olarak kalacağı; para politikasında sadeleşme tercihinin ötelendiğini söyleyebiliriz.”