  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Enflasyon verilerini ekonomistler nasıl yorumladı?
Takip Et

Enflasyon verilerini ekonomistler nasıl yorumladı?

TÜİK’in açıkladığı nisan ayı enflasyon verisi beklentilerin altında yükseldi. Ekonomistler, enflasyon verisini nasıl değerlendirdi?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Enflasyon verilerini ekonomistler nasıl yorumladı?
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 enflasyon verisini açıkladı. Nisanda enflasyon AA Finans’ın anketinde ekonomistlerin yüzde 3,24, ForInvest Haber’in anketinde medyan yüzde 3,19 olan tahminin altında gerçekleşti.

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi

Ekonomistler, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon için ne dedi?

Fatih Özatay, “Programın başlamasından bu yana geçen 23 ayda hala aylık #enflasyon %3 (Nisan) Aylık enflasyonun; %24 hedefinin tutması için bundan sonra her ay en fazla %1,1 %29 üst sınır için ise en fazla %1,6 olması gerekiyor. Bu iş çok zor yonca... (Bülent Ortaçgil)” dedi.

Prof. Dr. Emre Alkin, “Açıklanan TÜFE oranı ile beraber (ki daha yüksek olması bekleniyordu), 2023 Haziran ayında başlanan dezenflasyon reçetesinin başa sarılıp tekrar uygulanacağı anlaşılıyor. "Olmadı bir daha" diyerek, döviz kurlarını biraz salıp faizler tekrar yükseltilebilir” değerlendirmesini yaptı.

Prof. Dr. Serap Durusoy, enflasyon verisi için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Nisan enflasyonu açıklandı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut olurken bunu yüzde 9,211 ile gıda ve alkolsüz içeceklerin takip ediyor. Yani her ne kadar resmi rakamlar hane halkının yasadığı enflasyonun altında açıklansa da gıda enflasyonu somut gerçekliği gösteriyor.”

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyon verilerinde ÜFE tarafına dikkat çekerek, “üretici fiyatlarındaki düşüşten de çok net görülüyor, ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor; döviz kuru ve ücret geçişkenliği durmuş gibi; şimdiki durum düşen arz ve artan faiz etkisi, yani üretimde düşme ve faizin fiyatlara yansıtılması” değerlendirmesini yaptı.

Burcu Aydın, enflasyon hedeflerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özel kapsamlı tüketici fiyatları nisanda %3 ile Merkez Bankasının hedef bandının üstünde arttı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yüksek faiz kaynaklı ekonomik aktivitedeki sert yavaşlama enflasyonu aşağı çekecektir. Ancak gıda fiyatları ve beklentilerdeki bozulma hala yıl sonu enflasyonun %30’un üzerinde kalması yönünde risk oluşturuyor.”

Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı: Zam şampiyonu uçak biletleri olduNisan ayı enflasyon verileri açıklandı: Zam şampiyonu uçak biletleri olduEkonomi
Piyasa, Bakan Şimşek’in vereceği mesajlara odaklandıPiyasa, Bakan Şimşek’in vereceği mesajlara odaklandıEkonomi

 

Ekonomi
Cevdet Yılmaz: Enflasyon kesintisiz düşüşünü sürdürüyor
Cevdet Yılmaz: Enflasyon kesintisiz düşüşünü sürdürüyor
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı: Zam şampiyonu uçak biletleri oldu
Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı: Zam şampiyonu uçak biletleri oldu
Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
Hamidiye su ürünlerine zam geldi! İşte yeni fiyatlar...
Doğu Karadeniz'den 4 ayda 586 milyon doların üzerinde ihracat!
Doğu Karadeniz'den 4 ayda 586 milyon doların üzerinde ihracat!
Piyasa, Bakan Şimşek’in vereceği mesajlara odaklandı
Piyasa, Bakan Şimşek’in vereceği mesajlara odaklandı
4 aylık denetim bilançosu belli oldu: Toplamda 1 milyar 25 milyon lira ceza uygulandı
Toplamda 1 milyar 25 milyon lira ceza uygulandı!