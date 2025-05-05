Enflasyon verilerini ekonomistler nasıl yorumladı?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2025 enflasyon verisini açıkladı. Nisanda enflasyon AA Finans’ın anketinde ekonomistlerin yüzde 3,24, ForInvest Haber’in anketinde medyan yüzde 3,19 olan tahminin altında gerçekleşti.

Ekonomistler, beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon için ne dedi?

Fatih Özatay, “Programın başlamasından bu yana geçen 23 ayda hala aylık #enflasyon %3 (Nisan) Aylık enflasyonun; %24 hedefinin tutması için bundan sonra her ay en fazla %1,1 %29 üst sınır için ise en fazla %1,6 olması gerekiyor. Bu iş çok zor yonca... (Bülent Ortaçgil)” dedi.

Programın başlamasından bu yana geçen 23 ayda hala

aylık #enflasyon %3 (Nisan)



Aylık enflasyonun;



%24 hedefinin tutması için bundan sonra her ay en fazla %1,1



%29 üst sınır için ise en fazla %1,6 olması gerekiyor.



Bu iş çok zor yonca... (Bülent Ortaçgil) pic.twitter.com/bde9MiBjoy — Fatih Özatay (@OzatayFatih) May 5, 2025

Prof. Dr. Emre Alkin, “Açıklanan TÜFE oranı ile beraber (ki daha yüksek olması bekleniyordu), 2023 Haziran ayında başlanan dezenflasyon reçetesinin başa sarılıp tekrar uygulanacağı anlaşılıyor. "Olmadı bir daha" diyerek, döviz kurlarını biraz salıp faizler tekrar yükseltilebilir” değerlendirmesini yaptı.

Açıklanan TÜFE oranı ile beraber (ki daha yüksek olması bekleniyordu), 2023 Haziran ayında başlanan dezenflasyon reçetesinin başa sarılıp tekrar uygulanacağı anlaşılıyor. "Olmadı bir daha" diyerek, döviz kurlarını biraz salıp faizler tekrar yükseltilebilir. — emre alkin (@emrealkin1969) May 5, 2025

Prof. Dr. Serap Durusoy, enflasyon verisi için şu değerlendirmeyi yaptı:

“Nisan enflasyonu açıklandı. Aylık bazda en yüksek artış yüzde 9,98 ile konut olurken bunu yüzde 9,211 ile gıda ve alkolsüz içeceklerin takip ediyor. Yani her ne kadar resmi rakamlar hane halkının yasadığı enflasyonun altında açıklansa da gıda enflasyonu somut gerçekliği gösteriyor.”

Nisan enflasyonu aciklandi. Aylik bazda en yuksek artis yuzde 9,98 ile konut olurken bunu yuzde 9,211 ile gida ve alkolsüz içeceklerin takip ediyor.Yani her ne kadar resmi rakamlar hane halkinin yasadigi enflasyonun altinda aciklansa da gida enflasyonu somut gerçekliği gosteriyor — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) May 5, 2025

Prof. Dr. Ensar Yılmaz, enflasyon verilerinde ÜFE tarafına dikkat çekerek, “üretici fiyatlarındaki düşüşten de çok net görülüyor, ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor; döviz kuru ve ücret geçişkenliği durmuş gibi; şimdiki durum düşen arz ve artan faiz etkisi, yani üretimde düşme ve faizin fiyatlara yansıtılması” değerlendirmesini yaptı.

üretici fiyatlarındaki düşüşten de çok net görülüyor, ülkedeki enflasyon nitelik değiştiriyor; döviz kuru ve ücret geçişkenliği durmuş gibi; şimdiki durum düşen arz ve artan faiz etkisi, yani üretimde düşme ve faizin fiyatlara yansıtılması. pic.twitter.com/GwNcMKpLmb — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) May 5, 2025

Burcu Aydın, enflasyon hedeflerine yönelik şu değerlendirmeyi yaptı:

“Özel kapsamlı tüketici fiyatları nisanda %3 ile Merkez Bankasının hedef bandının üstünde arttı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve yüksek faiz kaynaklı ekonomik aktivitedeki sert yavaşlama enflasyonu aşağı çekecektir. Ancak gıda fiyatları ve beklentilerdeki bozulma hala yıl sonu enflasyonun %30’un üzerinde kalması yönünde risk oluşturuyor.”