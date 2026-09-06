Ekonomistler OVP’yi değerlendirdi: Hedefler tutacak mı, ekonomi nasıl şekillenecek?

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Yeni Orta Vadeli Program’da (OVP) enflasyon ve büyüme hedeflerinde önemli revizyonlara gidildi. 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 16’dan yüzde 28,4’e yükseltilirken, ekonomi yönetiminin yeni hedefleri ekonomistlerin değerlendirmesine açıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıkladığı 2027-2029 dönemini kapsayan OVP’de, ekonominin önümüzdeki üç yıllık yol haritası yeniden şekillendirildi.

Enflasyon hedefindeki sert revizyon başta olmak üzere büyüme, cari denge ve milli gelire ilişkin yeni tahminler açıklanırken, programın uygulanabilirliği ve enflasyonla mücadelenin seyri ekonomi çevrelerinin gündemine oturdu.

Ekonomistler, yeni OVP’yi ve özellikle enflasyon hedeflerindeki değişimi değerlendirdi.

Ekonomistlerin değerlendirmesi

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Hakan Kara, hedefin hâlâ iyimser olduğunu ancak önceki tahmine kıyasla daha gerçekçi bir seviyeye çekildiğini belirtti.

OVP’de en çok merak edilen 2027 enflasyon hedefiydi.

%15’ten %21’e revize edildi.

Hala iyimser kalsa da en azından daha gerçekçi. pic.twitter.com/UnJpDNpT50 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) September 6, 2026

Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin ise OVP’deki hedeflerin enflasyonla mücadelede daha uzun bir sürece işaret ettiğini belirterek, daha önce dile getirdiği tek haneli enflasyon öngörüsünü hatırlattı.

Alkin, mevcut tabloya bakıldığında tek haneli enflasyonun 2030 veya sonrasında görülebileceği değerlendirmesinde bulundu.

“Bu gidişle tek hane enflasyonu 2030 veya sonrasında görürüz” dediğim zaman karşı çıkanlar olmuştu. OVP’nin öngörü karnesine bakınca böyle olacağı anlaşılıyor. https://t.co/BbUxDUOLr1 — emre alkin (@emrealkin1969) September 6, 2026

Dr. Altuğ Özaslan, OVP’nin piyasa açısından kredibilitesinin düşük olduğunu ve programı bir “niyet beyanı” olarak gördüğünü belirtti.

2026 ve 2027 enflasyon hedeflerindeki revizyonları ise gerçekçi bulan Özaslan, 2027 hedefinin piyasa beklentisine yakın açıklanmasını olumlu değerlendirdi.

Kişi başına milli gelir ve büyüme hedeflerine dikkat çeken Özaslan, TL’nin reel değerlenmesinin 2027 sonuna veya seçimlere kadar sürebileceğini öngörürken, yeni yılda yaklaşık yüzde 25, seçim öncesinde ise yüzde 10-15 civarında ikinci bir asgari ücret artışı beklediğini ifade etti.

OVP açıklandı, emeği geçenlere teşekkürler.



OVP hiçbir zaman önem atfettiğim bir şey olmadı, İngilizce tabiriyle wishful thinking Türkçe olarak hüsnükuruntu oluyor. OVP, bir niyet beyanıdır, hiçbir zaman tuttuğunu görmedim, hiçbir zaman da tutacağını düşünmüyorum. Kredibilitesi… pic.twitter.com/kZyCLIP6wl — Altuğ Özaslan (@altugozaslan) September 6, 2026

Banu Kıvcı Tokalı da 2027-2029 OVP’ye ilişkin değerlendirmesinde, programın önceliklerinin büyüme ve istihdamla başladığına dikkat çekti.

2024-2026 döneminde yüzde 3’ler seviyesinde kalan büyüme oranının yeni programda yüzde 4-5 bandına çıkarıldığını belirten Tokalı, mali disiplinin belirli bir sıkılıkta sürdürüleceğini ve bütçe açığının ancak üç yıllık dönem sonunda yüzde 3’ün altına indirilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Politika ve reform önceliklerinde ise imalat sanayii ve istihdamın öne çıktığı, fiyat ve finansal istikrarın üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti.

2027-2029 Orta Vadeli Program (OVP) #7



Politika ve reform öncelikleri:



İmalat sanayiinde bütüncül politika yaklaşımı ve İstihdam ile başlıyor;



Fiyat ve finansal istikrar 3. sırada📌#OVP pic.twitter.com/AZypu05ljx — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) September 6, 2026

Prof. Dr. Serap Durusoy, 2027-2029 dönemini kapsayan OVP’nin hedeflerinin zayıf temellere dayandığını belirterek, bu hedeflere hangi dinamiklerle ulaşılacağının açıklanmadığını savundu.

Durusoy, programda öngörülemezliğe vurgu yapılarak hedeflere ulaşılamaması durumunda gerekçenin şimdiden ortaya konulduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi yönetiminin söylemlerinin ve reflekslerinin değişmediğini ifade eden Durusoy, her koşulda kalıplaşmış olumlu söylemlerin sürdürüldüğünü belirtti.