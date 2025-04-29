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Ekonomistler Şimşek'in açıklamalarını nasıl yorumladı?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelere ilişkin bilgiler verirken, özellikle enflasyon konusunda kararlı adımlar atmaya devam edileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Şimşek’in açıklamalarını ekonomistler nasıl yorumladı?

Haber Merkezi
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Ekonomistler Şimşek'in açıklamalarını nasıl yorumladı?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye ekonomisi, küresel ekonomideki gelişmeler ve etkilerine yönelik değerlendirmeler yaptı.

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Şimşek, ekonomi programında sapma olmadığını söylerken, enflasyon, rezervler, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısı gibi önemli gelişmeleri yorumladı.

Ekonomistler Şimşek’in ifadelerini nasıl değerlendirdi?

Prof. Dr. Hakan Kara, “Ekonomi yönetimi uzun yıllardır hep olumlu tarafları ön plana çıkarma eğiliminde. Ülkeye özgü risklerden çok az bahsediliyor. Bu da güven kazanımını yavaşlatıyor. Riskler daha detaylı paylaşılıp bunlar gerçekleştiğinde ne önlem alınacağının anlatılması daha ikna edici olacaktır” dedi.

Prof. Dr. Burak Arzova, değerlendirmeler sonrası şu yorumu yaptı:

“Hazine ve Maliye Bakanımızı dinleyince ülkemizin bir kere daha Norveç düzeyinde olduğunu anladım ve mutlu oldum.”

Prof. Dr. Emre Alkin, “Cari işlemlerde kalıcı iyileşme için, Türkiye’nin ithalatta dışa bağımlılığını en aza indirmek ve ihracatın katma değerini artırmak, kilogram değerini yükseltmek gerekir. Ülke ekonomisini soğutup ithalatı azaltarak ihracatçının ferasetine güvenerek cari işlemler açığı iyileşmez” dedi.

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