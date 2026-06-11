Ekonomistler TCMB faiz kararını yorumladı: 'Bekle-gör' dönemi sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haziran 2026 Para Politikası Kurulu kararını açıkladı. Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen faiz kararını ekonomistler yorumladı.

Mahfi Eğilmez TCMB’nin faiz kararının ardından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

“TCMB faizi değiştirmedi. Bir süredir sadece ilan edip hiç uygulamadığı haftalık repo ihalesi ile borç verme faizini (politika faizi) %37'de, asıl uygulaması olan gecelik borç vermenin faizini de %40’ta bıraktı.”

TCMB faizi değiştirmedi. Bir süredir sadece ilan edip hiç uygulamadığı haftalık repo ihalesi ile borç verme faizini (politika faizi) % 37'de, asıl ugulaması olan gecelik borç vermenin faizini de % 40'da bıraktı. — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) June 11, 2026

‘Bekle-gör’ modu korunuyor

Banu Kıvcı Tokalı, “Faiz notunda, enflasyon eğiliminde beklendiği gibi bir miktar gerilemeye dikkat çekilirken; jeopolitik gelişmelerin görünüm üzerindeki maliyet ve büyüme gibi etki kanallarına 'beklentiler' de ekleniyor. İktisadi faaliyette yavaşlamaya, iç talepteki zayıf seyir de ilave edilerek, büyümede aşağı yönlü eğilim güçlendiriliyor. Para politikası yaklaşımı ve araçlarıyla ilgili genel yaklaşım korunuyor. Özetle; ‘bekle-gör’ modunun korunduğu ve gelecek dönem kararına dair net bir yönün verilmemesinin tercih edildiği bir faiz notu diyebiliriz” dedi.

Faiz notunda, enflasyon eğiliminde beklendiği gibi bir miktar gerilemeye dikkat çekilirken; jeopolitik gelişmelerin görünüm üzerindeki maliyet ve büyüme gibi etki kanallarına 'beklentiler' de ekleniyor. İktisadi faaliyette yavaşlamaya, iç talepteki zayıf seyir de ilave edilerek,… https://t.co/XXeFueUjkb — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) June 11, 2026

Yüksek enflasyon, düşük büyüme

Burcu Aydın, TCMB PPK metnindeki değişimleri şu şekilde yorumladı:

“Merkez Bankası Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda değişen ifadeler:

Enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir.

İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret etmektedir.

Merkez Bankası beklentisi yüksek enflasyon, düşük büyüme yönünde.”

Merkez Bankası Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusunda değişen ifadeler:



👉Enerji fiyatlarında oynaklık ve yüksek seyir sürmektedir.



👉İlk çeyreğe ait veriler iktisadi faaliyetin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, öncü veriler iç talepteki zayıf seyrin sürdüğüne işaret… — Burcu Aydın (@aydin_brcu) June 11, 2026

“Faizi indirmesi kendisi ile çelişmesi demek”

Prof. Dr. Serap Durusoy, “TCMB beklendiği gibi faizi pas geçti. Zaten faizi indirmesi kendisi ile çelişmesi demek. Zira bir yandan enflasyon raporunda enflasyonu yukarı yönlü revize edip diğer yandan faizi indirmesi kredibilitesi açısından zedeleyici olurdu” değerlendirmesini yaptı.

TCMB beklendiği gibi faizi pas gecti. Zaten faizi indirmesi kendisi ile çelişmesi demek. Zira bir yandan enflasyon raporunda enflasyonu yukarı yönlü revize edip diger yandan faizi indirmesi kredibilitesi açısından zedeleyici olurdu. — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) June 11, 2026

“Asıl fiyatlama ve beklenti haziranda”

Analist Seda Yalçınkaya değerlendirmesinde şu tabloyu çizdi:

“TCMB Faizi %37’de sabit bırakmasına rağmen iletişim dili gevşemiyor. Faiz indirimi döngüsü garanti edilmiyor. “Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” ifadesi korunuyor. Metin tamamen güvercin değil! Yani sadece iç talep değil dış şoklar da yakından izleniyor. Enflasyon tarafında ton biraz daha dengeli. Çok güçlü bir banka rallisi yaratacak kadar güvercin bir metin değil. Ancak bankalara hafif alım geldi. Karar ne çok pozitif sürpriz ne de çok negatif sürpriz. Asıl fiyatlama ve beklenti Haziran enflasyonu sonrası daha net şekillenebilir.”

#TCMB Faizi %37’de sabit bırakmasına rağmen iletişim dili gevşemiyor.



Faiz indirimi döngüsü garanti edilmiyor.



“Enflasyonda belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.” ifadesi korunuyor.



Metin tamamen güvercin değil!



Yani… — Seda Yalçınkaya Özer (@sedayalcinkaya_) June 11, 2026

İndirim penceresi

Murat Sağman, “TCMB faizleri sabit bıraktı. Tabela politika faizimiz %37, fiili iş gören borç verme faizimiz %40 olarak devam edecek. Bir sonraki TCMB PPK toplantısı 23 Temmuz 2026’da gerçekleşecek” dedi.

TCMB faizleri sabit bıraktı. Tabela politika faizimiz %37, fiili iş gören borç verme faizimiz %40 olarak devam edecek. Bir sonraki TCMB PPK toplantısı 23 Temmuz 2026’da gerçekleşecek. #faiz #tcmb #enflasyon — Murat Sagman (@muratsagman) June 11, 2026

Ali Çufadar, faiz indiriminin ufukta göründüğüne şu şekilde işaret etti:

“İndirim penceresindeyiz; Savaş şiddetlenmezse...”

“TCMB beklemede”

Stratejist Timothy Ash, “TCMB politika faizlerini değiştirmeden tutuyor, bu beklenen bir durumdu çünkü beklentiler ezici bir şekilde bu yöndeydi. Ana nokta, İran ve CHP ile ilgili riskler göz önüne alındığında FX rezerv kaybı. Bu kayıplar azaldığı için TCMB beklemede” dedi.