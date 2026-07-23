Ekonomistler TCMB'nin faiz kararını nasıl değerlendirdi?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), temmuz ayı faiz kararını açıkladı.

Banka, politika faizini (bir hafta vadeli repo ihale faizi) yüzde 37 seviyesinde sabit tuttu.

Ekonomistler piyasa beklentileri doğrultusunda gelen kararı değerlendirdi.

Hakan Kara "Metinde iç talepteki zayıflamanın belirginleştiği ifade edildi. Yani faiz indirimi halen masada, ama jeopolitik izin verirse" değerlendirmesinde bulundu.

TCMB faizi değiştirmedi.

Metinde iç talepteki zayıflamanın belirginleştiği ifade edildi.

Yani faiz indirimi halen masada, ama jeopolitik izin verirse. https://t.co/Bviugsvawo — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) July 23, 2026

"Enflasyonda artış ve iç talepte yavaşlama riskleri öne çıktı"

Burcu Aydın, Merkez Bankası'nın faiz kararını duyurduğu metinde nelerin değiştiğine dikkat çekti:

"Merkez Bankası faiz kararı basın duyurusunda neler değişti?

-Enflasyonda artış ve iç talepte yavaşlama riskleri öne çıktı

-Temmuzda enflasyonda yükseliş

(kamunun yönettiği/yönlendirdiği fiyatlarda artış, petrol fiyatları, vb)

-İç talepte zayıflama belirginleşiyor"

Merkez Bankası faiz kararı basın duyurusunda neler değişti?



📌 Enflasyonda artış ve iç talepte yavaşlama riskleri öne çıktı



👉 Temmuzda enflasyonda yükseliş

(kamunun yönettiği/yönlendirdiği fiyatlarda artış, petrol fiyatları, vb)



👉İç talepte zayıflama belirginleşiyor pic.twitter.com/JJGWQsOYdr — Burcu Aydın (@aydin_brcu) July 23, 2026

"Enflasyonun yükseleceği öngörürüsünde bulunuyor"

Banu Kıvcı Tokalı, TCMB'nin faiz notunda enflasyondaki ana eğilimin temmuz ayında süreceği öngörüsünde bulunduğuna dikkat çekti.

In line with the projections from our inflation forecast note published this morning,



The CBRT’s rate note anticipates that the underlying trend in inflation will temporarily rise in July. #CBRT #RateNote #MPC https://t.co/9CAot6H9sn — Banu Kıvcı Tokalı (@Banu_KT) July 23, 2026

Prof. Dr. Serap Ulusoy, Merkez Bankası'nın beklentilerle örtüşen bir karar aldığını belirterek, "Bu temkinli duruşta enflasyon beklentisi ve enerji fiyatlarindaki yükseliş etkili oldu.Yani TCMB enflasyonun seyrini değiştiren yurtici veyurt dışı gelişmelere bağlı olarak beklegör stratejisini sürdürdü" dedi.

MB beklendiği gibi politika faizinde vegecelik faizde de degisiklik yapmadi.Bu temkinli duruşta enflasyon beklentisi ve enerji fiyatlarindaki yükseliş etkili oldu.Yani TCMB enflasyonun seyrini değiştiren yurtici veyurt dışı gelişmelere bağlı olarak beklegör stratejisini sürdürdü — Prof.Dr.Serap Durusoy (@serapdurusoy) July 23, 2026

"TCMB ilk fırsatta normalleşmeyi sağlamalı"

Ali Çufadar, "TCMB faiz kararı? Değişmedi; faizler askıda, yani... Şartlar öyle gerektiriyor. Bundan sonra? TCMB ilk fırsatta normalleşmeyi (fiili faizi %37'ye çekmeyi) sağlamalı. Hazirandaki gibi gecikmemeli. Eylüle kadar fırsat doğar mı? Bilmiyorum..." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB faiz kararı?



Değişmedi; faizler askıda, yani... Şartlar öyle gerektiriyor.



Bundan sonra?



TCMB ilk fırsatta normalleşmeyi (fiili faizi %37'ye çekmeyi) sağlamalı. Hazirandaki gibi gecikmemeli.



Eylüle kadar fırsat doğar mı? Bilmiyorum... — Ali Çufadar (@ali_cufadar) July 23, 2026

"Sonu nereye varacak?

Prof. Dr Binhan Elif Yılmaz, şunları kaydetti:

"TCMB politika faizini %37’de, gecelik borç verme faizini %40’da sabit tuttu Yükselen petrol fiyatları, kur artış hızı ve arz enflasyonu baskısı devam edecek, sonu nereye varacak?"