Ekonomistler TCMB’nin kredilerde düzenlemesini yorumladı: Hastayı boğarak ateşi düşürüyorlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), makrofinansal istikrarı desteklemek amacıyla kredi büyümesine yönelik ilave tedbirleri devreye aldığını dün gece açıkladı.

TCMB’nin açıklamasına göre, zorunlu karşılık (ZK) uygulaması kapsamında kredi büyüme sınırları düşürülerek, bireysel kredilerde tüm kredi türleri için sınırlar 1 puan, TL ticari kredilerde büyük ölçekli işletmelere kullandırılan krediler için 1 puan, KOBİ kredileri için ise 0,5 puanlık daraltmaya gidildi. Bunun etkilerini de ekonomistler yorumladı.

“Uzun süre önce alınması gereken bir karardı”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Kredi limitleri daha da kısılıyor. Uzun süre önce alınması gereken bir karardı. Bu tür önlemleri iş başa düşünce değil de zamanında yapabilsek daha etkili olacak” dedi.

“Krediye erişim koşulları sıkılaştırıldı”

Dr. Burcu Aydın, şu paylaşımı yaptı:

“TCMB krediye erişim koşullarını sıkılaştırdı.

Tüketici kredilerinde büyüme sınırı 1 puan düşerek %3 oldu

KOBİ’lere kullandırılan ₺ kredilerde büyüme sınırı 0,5 puan düşerek %4,5 oldu

KOBİ dışı firmalara kullandırılan ₺ kredilerde büyüme sınırı 1 puan düşerek %2 oldu.”

“Hastayı boğarak ateşini düşürmeye çalışıyorlar”

Prof. Dr. Emre Alkin, haberi “Makrofinansal İstikrar?” olarak paylaşırken, sonrasında da şu paylaşımı yaptı:

“Hala maliyet enflasyonu olduğunu anlamadılar. Hastayı boğarak ateşini düşürmeye çalışıyorlar.”

“Yine talebi baskılayıcı önlemler alınıyor”

Prof. Dr. Serap Durusoy, paylaşımında “Enflasyonun maliyet karakterli olduğu kabul edilmediği için yine talebi baskılayıcı önlemler alınıyor” dedi.

“Vatandaşımızın ödeyemediği kredi borçları”

Ali Çufadar, “Sonbaharda ana ekonomi gündemlerinden birisi de; KOBİ'lerin ve Vatandaşımızın ödeyemediği kredi borçları olacak, mevcut görünümde...” değerlendirmesiyle durumu gösteren grafikleri de paylaştı.

“Kredi faizleri daha da yükselir”

Prof. Dr. Levent Yılmaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“TCMB krediye erişimi daha da zorlaştıran bir adım attı.

Son yayımlanan makroihtiyati tedbir ile KOBİ ve KOBİ dışı ticari kredilerdeki büyüme sınırı aşağı çekildi.

Bu karar ile;

Kredi faizleri daha da yükselir.

Tahsili Gecikmiş Alacak (TGA) oranları artar.

Bankalar yeni oranlara uyum sağlayıncaya kadar kredi tahsislerini yavaşlatırlar.”

“Nakte ulaşım zor”

Prof. Dr. Utku Altunöz değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde büyüme sınırı yüzde 4'ten yüzde 3'e çekildi. KMH limit büyüme sınırı yüzde 2’den yüzde 1'e düşürüldü. ZKO düzenlemesi ile kredi tayınlaması kaçınılmaz.. Nakte ulaşım zor ve maliyetli hale gelmekte...”

“G'ye asla dokunmuyorlar”

Prof. Dr. Yakup Küçükkale değerlendirmesini çok temel bir iktisat denklemi üzerinden yaptı:

“Enflasyonu hâlâ hane halkı ve firmalar üzerinden düşürmeye çalışıyorlar. KMH büyüme limiti %2'den %1'e ve büyük firma kredilerinin büyüme limiti %3'den %2'ye düşürüldü. Birincisi C'yi, ikincisi I'yı düşürmeye yönelik. G'ye asla dokunmuyorlar...

AD = C + I + G + (X-M)”

Not: Toplam Talep=Hanehalkı tüketim harcamaları+ (Şirket) Yatırım harcamaları+Kamu harcamaları+(İhracat-İthalat)