Ekonomistler üçüncü çeyrekte GSYH'de büyüme bekliyor

Ekonomistlerin 2022 yılı üçüncü çeyreği için GSYH medyan ve ortalama tahmini yüzde 4,0 büyüme yönünde oluştu.

ForeksHaber'in 15 ekonomist ile düzenlediği anket sonucunda, 3. çeyrek için en yüksek ve en düşük tahminler yüzde 5,3 ve yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.

Ankette, 2022 yılı için medyan büyüme beklentisi yüzde 5,2, ortalama tahmin ise yüzde 5,1 büyüme oldu. Yıl geneli için maksimum ve minumum beklentiler ise sırasıyla yüzde 5,6 ve yüzde 4,5 büyüme yönünde oluştu. Önceki çeyrekte ForeksHaber olarak düzenlenen ankette, 2022 yılı için GSYH'de yüzde 4,5 büyüme öngörülmüştü. En yüksek ve en düşük beklentiler ise yüzde 5,0 ve yüzde 3,0 büyüme olarak gerçekleşmişti.

2023 yılı için ankete katılım sağlayan 12 ekonomistin medyan GSYH tahmini yüzde 3,0 oldu. En yüksek ve en düşük tahminler ise yüzde 4,1 ve yüzde 2,0 oldu.

3.çeyrek GSYH verileri, TÜİK tarafından 30 Kasım Çarşamba günü saat 10:00'da açıklanacak.

Türkiye'de 2022 yılı 1. çeyrekte yüzde 7,2 büyüme beklentisine karşın yüzde 7,3, 2. çeyrekte çeyrekte yüzde 7,5 büyüme beklenirken, yüzde 7,6 büyüme kaydetmişti. Geçen yılın 2. çeyreğinde büyüme yüzde 21,7 olarak açıklanmıştı. 2021 yılının tamamında ise yüzde 11,0 oranında büyüme kaydedilmişti.