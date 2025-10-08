Ekonomistler ve analistler uyarıyor! Altın fiyatlarındaki ralli sürecek mi?

Altın fiyatlarının nereye gittiği, kimler tarafından alındığı ve piyasadaki gelişmeler yatırımcıların merak ettiği konuların başında geliyor.

2 Ocak 2025’te altının dolar/ons fiyatı 2 bin 624 dolar seviyesindeydi. O yılın sonunda altının fiyatına dair öngörüler ise oldukça farklıydı. Bazı uzmanlar fiyat artışının yüzde 20’yi aşacağını ve 3 bin 200 dolara ulaşacağını öngörürken, bazıları yüzde 10 civarında bir artış bekliyordu.

Ancak ons altın, 4 bin dolar seviyesini aşarak yeni bir rekor kırarken, gram altın da Türkiye'de 5 bin 500 TL'ye kadar yükseldi. Altın fiyatları, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle tarihi zirvelere ulaşarak yatırımcıların güvenli liman arayışını pekiştirmiş oldu.

Yükselişin temel nedenleri neler?

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ocak ayında toplamda net 18 ton altın alındı. Gelişen piyasa ekonomilerinin merkez bankaları, bu süreçte alımlarda başı çekti. Özbekistan, Çin ve Kazakistan en fazla altın alan ülkeler oldu.

Son dönemdeki jeopolitik gerilimler, ABD’deki siyasi kargaşa ve merkez bankalarının yeniden alım eğilimleri yatırımcıları külçe ve ETF’lere yöneltti.

Bu hafta altının ons fiyatının psikolojik eşiği aşması, piyasaların riskten kaçış eğilimini ve kısa vadeli faiz beklentilerindeki gevşeme ihtimalini yansıtıyor.

Küresel jeopolitik gerilimler: ABD'nin İran'a yönelik politikaları ve Orta Doğu'daki diğer çatışmalar, yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırarak altına yönlendirdi.

ABD ekonomisindeki belirsizlikler: ABD hükümetinin kapanma riski ve ekonomik istikrarsızlık endişeleri, doların değer kaybetmesine ve altına olan talebin artmasına neden oldu.

Merkez Bankası alımları: Dünya genelindeki merkez bankalarının altın alımlarını artırması, fiyatları destekledi.

Bu faktörlerin birleşimi, geleneksel “faiz düştüğünde altın yükselir” mantığının ötesinde, portföy çeşitlendirmesi ve jeopolitik korunma taleplerini de güçlendiriyor.

Siyasi gelişmelerin ve FED politikalarının rolü

Küresel merkez bankalarının rezervlerde altına yönelmesi ve Türkiye’de TCMB’nin altın alımları, fiyatları yukarı çeken bir başka etken. Fiziki talep sınırlı olsa da ETF ve yatırım fonlarına olan ilgi yükseliyor.

Altının yükselişinde sadece ekonomik veriler değil, siyasi gelişmelerin de etkisi belirgin bir şekilde hissediliyor. ABD ve Türkiye arasında diplomatik temaslar ve liderlerin açıklamaları, piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diplomatik açıklamalar, özellikle Orta Doğu ve bölgesel jeopolitik risk algısını artırdı. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesinde önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Siyasi belirsizlikler ve kriz riskleri, altına olan talebi tetikleyen en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

Diğer yandan, ABD Merkez Bankası (FED) ve faiz politikaları, altın fiyatlarını doğrudan etkileyen bir başka kritik faktör olarak ortaya çıktı.

FED’in son dönemde faiz indirimine ilişkin sinyaller vermesi, yatırımcıların risk iştahını azaltıp güvenli limanlara yönelmesine yol açtı.

CME FedWatch aracına göre FED’in ekim ve aralık aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığı yüzde 95 seviyelerinde.

Ayrıca 26 Ağustos’ta Trump’ın FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden almasıyla altın yeniden değer kazandı.

Düşük faiz ortamı, ABD tahvillerinin cazibesini azaltırken, altının yatırım portföylerinde daha çekici bir alternatif haline gelmesine neden oldu.

Ekonomistler, FED’in faiz indirimine dair açıklamalarının piyasaları hareketlendirdiğini ve altın fiyatlarını desteklediğini belirtiyor.

Altın fiyatlarının geleceği: Ekonomistler ne diyor?

Altının 4 bin doları aşması, yatırımcılar ve ekonomistler tarafından yakından izleniyor. Bu seviyenin uzun vadede korunup korunamayacağı, küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının politikalarına bağlı.

Eğer yükseliş devam ederse, yatırımcı davranışlarında ve merkez bankası politikalarında değişiklikler gözlemlenebilir.

Türkiye’de gram altın tarihi zirvesine ulaşırken, bu artış yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendiriyor. Küresel ölçekte ise altının değer kazanması, ekonomik belirsizlik ve jeopolitik risklerin bir yansıması olarak görülüyor.

Ray Dalio (Bridgewater Associates Kurucusu): Dalio, altının portföylerde yüzde 15 oranında yer alması gerektiğini belirtiyor. Dalio, altının "mükemmel bir çeşitlendirici" olduğunu ve özellikle krediye dayalı piyasalarda değerli bir varlık olarak öne çıktığını ifade ediyor.

Ken Griffin (Citadel CEO'su): Griffin, altının yükselişini ABD dolarına olan güvenin azalması ve enflasyonist baskıların artmasıyla ilişkilendiriyor. Griffin, altının yükselmesinin, doların değer kaybı ve siyasi belirsizliklere karşı bir tepki olduğunu belirtiyor.

Goldman Sachs analistleri: Goldman Sachs, altının 2026 yılı ortasına kadar 4 bin 900 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Analistler, güçlü ETF girişleri ve merkez bankalarının altın alımlarının bu yükselişi desteklediğini belirtiyor.

Goldman Sachs Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven: ABD hisse senedi piyasası altın piyasasından 200 kat daha büyük. Bu nedenle hisse senetleri veya tahvillerdeki küçük hareketler bile altın piyasasında büyük fiyat değişimleri yaratabilir.

Goldman Sachs'ın Başkan Yardımcısı Robert Kaplan: Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli. Şu an Amerikan tahvilleri değil altın güvenli liman olarak görülüyor. Değerli metalin yılın başından bu yana yüzde 40'a yaklaşan yükselişi göz ardı edilmemesi gereken bir uyarı işareti.

J.P. Morgan Analistleri: J.P. Morgan, altının 2025 yılı son çeyreğinde ortalama 3,675 dolar seviyesinde işlem görmesini, 2026 yılı ikinci çeyreğinde ise dört bin seviyesine ulaşmasını bekliyordu.

Dünya Altın Konseyi piyasa analisti Louise Street: "Bu tür koşullar, altın için mükemmel bir fırtına olarak değerlendirilebilir" diyor.

Bank of America (BofA) Analistleri: BofA, altının aşırı alım seviyelerine ulaşması nedeniyle kısa vadede düzeltme riski taşıdığını ifade ediyor. Ancak uzun vadede, altının enflasyon ve ekonomik belirsizliklere karşı bir koruma aracı olarak değer kazanmaya devam edeceğini belirtiyorlar.

Midas analisti Tim Waterer: "Artan belirsizlik seviyeleri altın fiyatlarındaki artışları tetikleme eğilimindedir ve bunun tekrar ortaya çıktığını görüyoruz. Ancak 4 bin dolar civarında kâr alma isteği, potansiyel bir kısa vadeli risk oluşturuyor" diyor.

Analistler, altının kısa vadede 4 bin dolar civarında, orta vadede 4 bin 250 ila 4 bin 500 dolar aralığında ve yıl sonunda ise 4 bin 650 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Ancak uzun vadede çevresel etkiler, madencilik politikaları ve ekonomik gelişmeler fiyatların seyrini belirleyecek.

Ahmet Cumhur Kitiş: Tüm veriler gösteriyor ki altın, küresel belirsizlikler ve yerel ekonomik dalgalanmalar karşısında değerini korumayı sürdürecek.

Ferhat Yükseltürk: Altında 4 bin-4 bin 500'e kademeli olarak gideceğiz.

Gedik Yatırım: ABD hükümetinin kapanması ve Fransa'daki siyasi belirsizlikler, güvenli liman talebini artırarak altının yükselmesine katkı sağladı. Teknik olarak, 4 bin dolar seviyesi üzerinde kalındığı sürece yükselişin devamı bekleniyor.

İnfo Yatırım: ABD ekonomisindeki bütçe krizi ve hükümetin kapanma riski, altının yükselişine ivme kazandırdı. FOMC toplantı tutanakları, FED'in faiz indirimi konusunda ipuçları verebilir.

Ahlatcı Yatırım: Yükselişin devamı için 4 bin 51 ve 4 bin 71 direnç seviyeleri takip edilecek.

Ziraat FX: Altının 4 bin dolar seviyesinin üzerinde kalması durumunda 4 bin 48, 4.bin 80 ve 4 bin 100 dolar seviyeleri direnç olarak izlenecek. Merkez bankalarının fiyat düşüşlerinde düzenli biçimde alım yaptığı gözlemleniyor.

Anadolu Yatırım: Altın, son üç işlem gününü üst üste pozitif kapatarak yükseliş momentumunun korunduğunu teyit ediyor. 50, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması, orta-uzun vadeli pozitif eğilimi destekliyor.

Tacirler Yatırım: Orta-uzun vadeli pozitif beklenti korunuyor. 3 bin 700–4 bin dolar aralığının üst bandı momentumlu bir şekilde kırıldı. Teknik göstergeler, 3 bin 900 dolar seviyesinin altına kalıcı bir sarkma ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. Para & Borsa

Osmanlı Yatırım: Altın, 4 bin 17,33 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü ivmelenmeler görebiliriz. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan ons altın için RSI göstergesi 87 bin 03 seviyesinde.

İntegral Yatırım: Ons altın, her yükseldiğinde bir önceki yükseliş hızını geride bırakıyor. Bu gibi dik yükselişlerde teknik yorumlar zorlaşıyor. 4 bin 45 dolar seviyesi direnç olarak izlenecek.

IKON Menkul: Altın, 200 günlük hareketli ortalamanın yüzde 20 üzerinde işlem görüyor. 4 bin dolar seviyesinde belirgin bir direnç bulunuyor. Ancak fiyat, güçlü yükseliş trendini sürdürerek 3 bin 975 dolar civarında işlem görüyor.

Altının dolar cinsinden değeri sabit kalsa bile, Türk lirasının dolar karşısında olası bir değer kaybı, altının TL karşılığını aynı oranda artıracaktı. Türk lirası son beş yılda dolar karşısında değerinin yüzde 82'sinden fazlasını yitirdi.