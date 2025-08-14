Ekonomistler yıl sonu enflasyon raporunu yorumladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın üçüncü Enflasyon Raporu sunumunda 2025 yıl sonu enflasyon tahminine ilişkin olarak, "Enflasyonun 2025 yıl sonunda yüzde 25-29 aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz" dedi. Karahan, 2026 yılı için ise enflasyonun yüzde 13-19 aralığında olacağını tahmin ettiklerini belirtti.

Ekonomistler Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıkladığı yıl sonu enflasyon hedefini değerlendirdi. Uzmanlar, tahmin aralığının genişliğinin piyasalarda belirsizlik yarattığını vurgulayarak hedef ile tahmin arasındaki farka dikkat çekti.

Hakan Kara: İkna edici bulmuyorum

Ekonomist Hakan Kara, ekonomik yavaşlamanın enflasyonu düşürücü etkisine yapılan vurgunun ikna edici olmadığını belirtti. Kara, “Ekonomi yavaşlıyor, ancak enflasyonu hedeflere götürecek düzeyde değil” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist İris Cibre: Ulaşamayacağımızı tahmin ediyoruz ama olsun!

Ekonomist İris cibre, "Merkez Bankası yetkilisi Karahan, enflasyon hedef ve tahmin çerçevesinde yapılan değişiklikleri açıkladı. Daha önce ara hedefler tahmini rakamlar olarak açıklanıyordu ve tahminle hedefin aynı çizgide yer alması iletişimde karışıklığa yol açıyordu.

Artık hedefler ile tahminler birbirinden net bir şekilde ayrıldı. Karahan, “Ara hedefleri belirledik ve bundan sonra olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece değiştirmeyeceğiz. Yıl sonunda hedeflerden sapma olursa bunun hesabını vereceğiz” dedi.

Buna göre, artık ara hedefler taahhüt ve çıpa görevi görecek şekilde belirlenecek. Beklentiler ise yıl içinde güncellenmeye devam edecek.

Merkez Bankası’nın güncel öngörüleri şöyle:

2025 yılı için enflasyon beklentisi %25-29 aralığında, ara hedef %24

2026 yılı için enflasyon beklentisi %13-19 aralığında, ara hedef %16

Karahan, mevcut ara hedeflerin olağanüstü bir gelişme olmadığı sürece değiştirilmeyeceğini vurguladı. Uzmanlar, 2025 için tahmin aralığı ile ara hedef arasındaki farkın dikkat çekici olduğunu ve “ulaşamayacağımızı tahmin ediyoruz ama olsun” olarak yorumladı.

Ekonomist Emre Alkin: Merkez Bankası “Gerçekçi hedef” yerine tahmin aralığıyla oynuyor

Ekonomist Emre Alkin, Merkez Bankası’nın enflasyon hedef ve tahmin politikalarını eleştirerek, uygulanan yaklaşımın halk ve piyasa güveni açısından sorunlu olduğunu belirtti.

Alkin’e göre, eskiden heyecan ve ciddiyetle beklenen sunumlar artık “özetine bakarız” kıvamına gelmiş durumda. Merkez Bankası Yönetimi, talep yavaşlamasının enflasyonun düşeceğine dair güventen değil, para politikasının yarattığı hayat pahalılığı nedeniyle gerçekleştiğini henüz anlayabilmiş değil.

Alkin, “Merkez Bankası geçmiş enflasyona göre değil, beklenen hayat pahalılığına göre fiyatlama yapıldığını kabul etmiyor. Sürekli kabahati başkalarında görüyor” dedi. Vatandaşın yaşadığı tecrübeye göre karar verdiğini, bankanın ise “in vivo” deneye devam ettiğini vurgulayan Alkin, etik kurul raporunun alınmamasını eleştirdi.

2025 yılı TÜFE beklentisinin %25-29 olarak açıklanmasını da eleştiren Alkin, “En baştan böyle deseler daha iyiydi. Tutar mı, bilemem. TÜİK’e bağlı” yorumunu yaptı. 2026 hedefine ise yorum yapmadığını belirtti.

Alkin, Merkez Bankası’nın “benim hedefim buydu ama kusura bakmayın tahmin ettiğimiz aralığın zirvesinde gerçekleşti” yaklaşımını eleştirerek, gerçekçi hedefler koyulmasının kredibilite açısından hayati olduğunu söyledi.

Alkin, özellikle hane halkının enflasyonu resmi hedefin iki katı kadar beklemesinin sebebinin gerçekçi olmayan hedefler olduğunu belirterek, “Bu hedefe göre adım atıyorum ama sanırım bu aralıkta gerçekleşecek demek teknik olarak doğru ama kredibilite için kötü” ifadelerini kullandı.

Alkin’in değerlendirmesine göre, 2025 hedefinin tahmin aralığının altında kalması ise para politikası analizlerinin şekilci olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Bazı meslektaşlarımız hedefler ve gerçekleşmeler arasındaki farktan doğan güven bunalımı ve dalgalanmaları görmek istemiyor olabilirler. Bugün hane halkının enflasyonu resmi hedefin iki katı kadar beklemesinin sebebi gerçekçi olmayan hedeflerdir. Matematikte boğulmayalım lütfen. — emre alkin (@emrealkin1969) August 14, 2025

Ekonomist Alaattin Aktaş: Anlayamadınız mı, kim anladı ki!

Ekonomist Alaattin Aktaş, "Merkez Bankası, 2025 yılı enflasyon tahminini değiştirmeyerek %24’te sabit tuttu. Daha önce tahmin olarak açıklanan %24’lük oran, artık “ara hedef” olarak belirlendi. 2026 yılı tahmini %12’den %16’ya, 2027 tahmini ise %8’den %9’a yükseltildi.

Ancak 2025 yılı tahmin aralığı %25-29 olarak açıklandı. Anlayamadınız mı, kim anladı ki!" değerlendirmesinde bulundu.