Ekonomistler yorumladı: Stopaj oranı değişikliği neyin habercisi?

8/7/2025 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararda, mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranları değişti. Kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltildi.

Ekonomistler kararın faiz indirimine işaret ettiğini belirtirken, etkilerini de yorumladı.

“Nasıl açıklanabilir, bilemedim”

Ali Ağaoğlu, değişiklik için şu yorumu yaptı:

“Hadi kamu tasarruf etmiyor… Hiç değilse stopaj oranları enflasyonla mücadele sürecinde düşürülsün ki faiz artışlarına gerek kalmaksızın para politikası daha etkin çalışsın derken, stopaj oranları artırılmış! Bu nasıl açıklanabilir, bilemedim.”

Hadi kamu tasarruf etmiyor…



Hiç değilse stopaj oranları enflasyonla mücadele sürecinde düşürülsün ki faiz artışlarına gerek kalmaksızın para politikası daha etkin çalışsın derken, stopaj oranları artırılmış!



Bu nasıl açıklanabilir, bilemedim🫣 https://t.co/VLFqYaDP3u — ali agaoglu (@thealiagaoglu) July 8, 2025

“Yeni yatırıma yeni hesap açın”

Dr. Burcu Aydın, “Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj yine arttı. 6 aya kadar vadede %15'ten %17,5'e. 1 yıla kadar %12'den %15'e çıktı Yılsonuna kadar stopajın %20’ye çıkması olası. Mevcut hesapta yüksek stopaja takılmamak için, yeni yatırıma yeni hesap açın” dedi.

Mevduat ve yatırım fonlarında stopaj yine arttı



👉 6 aya kadar vadede %15'ten %17,5'e

👉 1 yıla kadar %12'den %15'e çıktı



Yılsonuna kadar stopajın %20’ye çıkması olası



❗️Mevcut hesapta yüksek stopaja takılmamak için, yeni yatırıma yeni hesap açın https://t.co/BpfFBkd1jJ — Burcu Aydın (@aydin_brcu) July 9, 2025

“Bireyler için örtülü faiz indirimi”

Ömer Rıfat Gencal, “Bireyler için örtülü faiz indirimi.. TCMB’de faiz indirirse ilginç olacak.. Bakalım yarı uyur uyanık devi tamamen uyandıracak mı stopaj artışları” dedi.

Bireyler için örtülü faiz indirimi..



TCMB’de faiz indirirse ilginç olacak..



Bakalım yarı uyur uyanık devi tamamen uyandıracak mı stopaj artışları pic.twitter.com/k9DAXhPG27 — Ömer Rıfat Gencal (@omgencal) July 9, 2025

“Ne gereği vardı?”

Ali Çufadar, şu yorumu yaptı:

“Yatırım fonu ve kısa vadeli mevduatta stopaj-vergi artırımı... Ne gereği vardı? Politika+Kredi faizlerinin yüksekte kalmasına yol açar. Hazine daha yüksek faiz öder. Vergiden muaf olan sıcak paraya daha yüksek faiz ödenir. Karlı çıkan onlar olur.”

Yatırım fonu ve kısa vadeli nevduatta stopaj-vergi artırımı...



🔸️Ne gereği vardı?

🔸️Politika+Kredi faizlerinin yüksekte kalmasına yol açar.

🔸️Hazine daha yüksek faiz öder.



🔸️Vergiden muaf olan sıcak paraya daha yüksek faiz ödenir. Karlı çıkan onlar olur. — Ali Çufadar (@ali_cufadar) July 8, 2025

“Gelir vergisi hasılatına etkisi düşük olur”

Prof. Dr. Binhan Elif Yılmaz, “RG'de yayımlanan CB Kararıyla yatırım fonları ve 6 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan gelir vergisi oranı (stopaj) arttırıldı 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj %15'ten %17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12'den %15'e çıkarıldı. Gelir vergisi hasılatına etkisi düşük olur, gelir vergisine en büyük katkı zaten ücretlilerden geliyor. Yatırım fonu yatırımcısı ne yapacak? Sıfır stopaj oranlı fonlarda vergi avantajı devam eder, arttırılan oranlar yeni fon alımı için geçerli.”

RG'de yayımlanan CB Kararıyla yatırım fonları ve 6 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan gelir vergisi oranı (stopaj) arttırıldı



6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj %15'ten %17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda %12'den %15'e çıkarıldı



Gelir vergisi hasılatına etkisi… pic.twitter.com/3sgq0J33I5 — Prof.Dr.Binhan Elif Yılmaz (@binhanelif) July 8, 2025

“Dövize koşmayacak”

İris Cibre, “Toplam getiride portföyün tamamı üzerindeki negatif etki 1.2 puan. Öncesinde aldığınız fonlar, giriş tarihinizdeki stopajla devam edecek. Eski stopaj hakkını kaybetmemek için fon değişim kararı daha zor alınacak. Hazine m3-m2 arasındaki açılan farkı fark etmiş olmalı ki getirileri eritme kararı almış. Bunun yanında, Bakan Şimşek, bütçe açığı tahmininin tutmayacağından bahsetmişti, tam da bugün. Gelirleri artıracak. Yeni TL faize girecek olan, yıllık TL getiri beklentisi ile döviz getiri beklentisini karşılaştırmaya başlayacak. Fakat, unutmayacak ki yeni gireceği döviz fonlarında da stopaj aynı. Zaten TL faizde olanların stopajı eskisinden devam, bu yüzden dövize koşmayacak” değerlendirmesini yaptı.

Toplam getiride portföyün tamamı üzerindeki negatif etki 1.2 puan



Öncesinde aldığınız fonlar, giriş tarihinizdeki stopajla devam edecek



Eski stopaj hakkını kaybetmemek için fon değişim kararı daha zor alınacak



Hazine m3-m2 arasındaki açılan farkı fark etmiş olmalı ki… https://t.co/KjwiNFUQhD — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) July 8, 2025

“Değişen bir şey yok”

Orkun Gödek, şu değerlendirmede bulundu:

“Stopaj oranlarındaki artırım kararı, kendi adıma, gerçekten sürpriz. Beklemiyordum. Sonrası için çoklu düşünmek ve bunu sabırlı şekilde-aklıselim ile yapmak gerek. Çok fazla kirlilik var. Benim okumam şu şekilde:

i) Faiz indirimi beklentileri resmen havada uçuyordu. Boyut+ara toplantı ölçeğinde. Burası çok ciddi dengelenir. 250-350bp civarında kalmak bence hala optimum. Arada toplantı olmayacağını da düşünerek süreci yeniden başlatmak noktasında olduğumuz unutulmasın.

ii) Maliye tarafındaki gelir yaratma talebi devam ediyor. Ana çıkış noktası bu.

iii) Faiz indirim süreci için risk teşkil eder mi? Bence değil. Unutulmasın ki adımın bir çıktısı da mevcut fonların korunması gerekliliği olacak. Yani mesaj şu: 2.5 puan stopaja kızıp ek getiri arayışına girmeye uğraşma. Yine de aksini düşünen olur mu? Olur. Gayet doğal ama kalıcılığını tartışırız.

iv) Ezbere “dolarizasyon destekler” denir mi? Diyen mutlaka olur ama orada da enflasyon patikası ve reel faizi izlemeden bunu demek acemice olur. Stopajın artırım sürecinde de her defasında bu dendi. Olmadı. Olmaması da olmayacağı anlamına gelmez tabi. Belli ki böyle bir endişe de net şekilde yok.

v) Diyelim ki oldu: TCMB ve ekonomi yönetimi işlerin kontrolden çıkmasını ister ya da izleyici kalır mı? Mart’ın ikinci yarısı ve sonrası alınan tedbirler ortada. Öyle olsa bunca vakit sıkılaşma derdiyle ve eleştiri yağmuruyla neden uğraşıldı? NŞA’da ihtimal vermem. Bölgede ve globalde koşulları zorlaştıracak gelişmeler olursa elbette yeniden gidişatı konuşmak gerek.

vi) “Stopaj arttı, hisseye para girer” olur mu? Olmaz. :) Hatta ilk aşama algısı negatif olursa da şaşırmam. Neden? Faiz indirim beklentileri yeniden şekillenecek-normalleşecek ise bunun ilk psikolojik tepkisi kaynaklı. Devamında ise dengelenme başlar, süreçten sapılmadığı, ileri vadeye odaklanıldığı hatırlanır ve mevcut patikaya dönülür.

Net/net matematik her zaman kazanır. Algı olarak bu tarz hamlelerden-geçişlerden mutlaka ki rahatsız olan yatırımcı kesimi olur. Normaldir de. Ancak, yine aynı matematik reel faiz var mı ve kendimi enflasyona karşı en iyi hangi şekilde hedge ederim/sepet yaparım buna bakar. Gerilemesi beklenen bir enflasyon ortamında kabul edelim ki mevcut politika faizi de ‘bir süredir’ finansal istikrar ağırlıklı olması gerekenden yüksek. PPK’ya dek bireysellerin PPF+mevduat hareketleri izlenir, ona göre ayarlama yapılır. TCMB’nin faizi ayarlama sürecinde dün de rezerv+DTH eğilimi masadaydı, bugün de. Değişen bir şey yok.”