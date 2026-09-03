Ekonomistlerden ağustos enflasyonu değerlendirmesi: Cicim ayları bitti, sırada yüzde 30’un altı var

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 yükseldi. Aylık enflasyon piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, ekonomistler verinin detaylarında fiyat artışlarının ve enflasyonist baskıların devam ettiğine işaret etti. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon ise yüzde 31,79 oldu.

"Rakamlar neden farklı?"

Ekonomist Murat Sağman, ağustos ayı enflasyonunun piyasa beklentilerinin bir miktar altında gerçekleştiğini belirtti. Sağman, açıklanan veriler üzerinden TÜİK, ENAG ve İTO’nun enflasyon rakamlarını karşılaştırdı.

Buna göre TÜİK aylık enflasyonu yüzde 1,84, yıllık enflasyonu yüzde 31,51 olarak açıklarken, ENAG aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 oranını duyurdu. İTO’nun verilerinde ise aylık enflasyon yüzde 1,66, yıllık enflasyon yüzde 34,96 olarak gerçekleşti.

Ağustos 2026 enflasyonununu Tüik beklentilerin bir miktar altında aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 olarak açıkladı. Enag ise aylık yüzde 2,24, yıllık yüzde 49,03 olarak açıkladı. İTO ağustos 2026 enflasyonu aylık yüzde 1,66, yıllık yüzde 34,96 olarak gelmişti. #enflasyon — Murat Sagman (@muratsagman) September 3, 2026

TÜİK ile ENAG arasındaki makas açıldı

Prof. Dr. Şenol Babuşcu, ağustos ayında aylık enflasyonun TÜİK verilerinde İTO’nun açıkladığı oranın üzerine çıktığına dikkat çekti. Babuşcu, yıllık enflasyonda ise TÜİK’in yüzde 31,51’lik verisi ile ENAG’ın yüzde 49,03’lük rakamı arasındaki farkın oldukça belirgin olduğunu ifade etti.

2026 Ağustos itibariyle YILLIK enflasyon hesaplamalarında ENAG ile yine açık ara fark var. pic.twitter.com/w5vPO03slj — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) September 3, 2026

Mahfi Eğilmez enflasyon verilerini değerlendirdi

Ekonomist Mahfi Eğilmez, TÜİK’in açıkladığı yüzde 31,51’lik yıllık TÜFE ile ENAG’ın yüzde 49,03’lük yıllık enflasyon verisini karşılaştırdı. Eğilmez, tüketici enflasyonunda sınırlı bir gerileme görülürken üretici ve çekirdek enflasyonun ise hafif yükseliş gösterdiğine dikkat çekti.

12 aylık enflasyon TÜİK TÜFE % 31,51

ENAG eTÜFE % 49,03

Tüketici enflasyonu hafifçe düşüyor buna karşılık üretici enflasyonu ve çekirdek enflasyon hafifçe yükseliyor.

Göstergeler Tablomu güncelledim:https://t.co/jz6XWFpGbA — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) September 3, 2026

"Beklentinin altında kaldı"

Dr. Barış Esen, ağustos ayı enflasyonunun piyasa beklentisinin bir miktar altında kaldığını ancak yıllık enflasyonun yüzde 30 seviyesinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini söyledi. Esen, aylık enflasyona ilişkin beklentinin yüzde 1,92 olduğunu, açıklanan verinin ise yüzde 1,84 olarak gerçekleştiğini belirtti.

📌 #Enflasyon Ağustosta beklentinin çok hafif altı ama yıllıkta % 30’ların üstü takılma sürüyor.



📌Ağustos'ta tüketici fiyatları bir önceki aya göre % 1,84 arttı. (Beklenti % 1,92)



📌 TÜİK verilerine göre aynı dönemde yıllık enflasyon % 31,5 olarak kaydedildi. — Dr. Barış Esen (@barisesen) September 3, 2026

"Cicim ayları bitti, şimdi yüzde 30’un altı hedeflenir”

Prof. Dr. Emre Alkin, enflasyonla mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirterek, yüzde 30 seviyesinin altına inilmesi için daha yoğun bir çaba gösterileceğini ifade etti. Alkin, enflasyonda ilk dönemin geride kaldığını ve bundan sonraki sürecin daha zorlu geçeceğine dikkat çekti.

Enflasyonda cicim ayları bitti, artık bundan sonra %30’un altına bir şekilde indirme çabaları başlar. — emre alkin (@emrealkin1969) September 3, 2026

TÜİK verilerine göre ağustos ayında yıllık enflasyonda en yüksek artışlar gıda ve alkolsüz içecekler, ulaştırma ile konut grubunda görüldü. Bu gruplarda yıllık fiyat artışları sırasıyla yüzde 33,79, yüzde 35,08 ve yüzde 39,77 olurken, toplam enflasyona katkıları 8,12, 5,94 ve 5,01 puan olarak hesaplandı.

Aylık bazda ise gıda ve alkolsüz içeceklerde fiyatlar yüzde 0,22, ulaştırmada yüzde 4,82, konut grubunda ise yüzde 2,26 yükseldi. TÜFE kapsamında yer alan 174 alt sınıfın 134’ünde fiyat artışı, 35’inde düşüş görülürken, 5 alt grupta fiyatlar değişmedi.