Ekonomistlerden enflasyon verileri yorumu: ENAG, TÜİK’i ikiye katladı

Enflasyon, temmuz ayında beklentilerin altında gelerek yüzde 2,06 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak hesaplandı. ÜFE ise, yıllık bazda yüzde 24,19 artarken, aylık bazda yüzde 1,73 yükseldi.

TÜİK verilerine göre, 2025’in ilk yedi ayında toplam fiyat artışı %19,07 olarak gerçekleşti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise aynı dönemde kümülatif TÜFE artışını %23,80 olarak hesapladı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise yedi aylık enflasyon %34,57’ye ulaştı. Böylece TÜİK ile ENAG arasındaki yedi aylık fark 15,5 puana çıktı. Ekonomistler, Temmuz enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Ekonomist Dr. Mahfi Eğilmez: Emlak Vergisi'nde planlanan 5 kat, 10 kat artışlar ne?

“Enflasyon düşüyorsa ve açıklandığı gibi gelecek 2 yılda yüzde 5'ler düzeyine inecekse Emlak Vergisi'nde planlanan 5 kat, 10 kat artışlar ne? Hükümet kendi inanmadığı ve desteklemediği enflasyon düşüşüne başkalarının inanmasını ve ona göre davranmasını nasıl bekler?”

Enflasyon düşüyorsa ve açıklandığı gibi gelecek 2 yılda yüzde 5'ler düzeyine inecekse Emlak Vergisinde planlanan 5 kat, 10 kat artışlar ne? Hükümet kendi inanmadığı ve desteklemediği enflasyon düşüşüne başkalarının inanmasını ve ona göre davranmasını nasıl bekler? — Mahfi Eğilmez (@mahfiegilmez) August 4, 2025

İris Cibre: Beklenti altı gelen data ile imkansız diyemeyiz tabii..

Ekonomist İris Cibre, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefi olan %29’a ulaşabilmek için önümüzdeki her ay ortalama %1,62’lik TÜFE artışı gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Ancak Cibre, Temmuz ayında yapılan yönetilen fiyat zamları ve döviz kurundaki yükselişin bu hedefin tutturulmasını zorlaştırdığını vurguladı.

"Yıl sonu MB 29% enflasyon beklentisine ulaşmak için aylık 1.62% enflasyon gelmesi gerekiyor Temmuz yönetilen zamları ile beraber, kur artışındaki aylık hızlanmalar, bunu zorlaştırıyor Son 2 aydır, başarıyla:), beklenti altı gelen data ile imkansız diyemeyiz tabii.."

Yıl sonu MB 29% enflasyon beklentisine ulaşmak için aylık 1.62% enflasyon gelmesi gerekiyor



Temmuz yönetilen zamları ile beraber, kur artışındaki aylık hızlanmalar, bunu zorlaştırıyor



Son 2 aydır, başarıyla:), beklenti altı gelen data ile imkansız diyemeyiz tabii.. https://t.co/MQlr2bbZx6 — İris Cibre 🐦 (@iriscibre) August 4, 2025

Murat Sağman: Yine geçen aylar gibi beklenenden daha düşük bir enflasyon verisi

"TÜİK temmuz 2025 için yine geçen aylar gibi beklenenden daha düşük bir enflasyon verisi açıkladı. TÜİK temmuz 2025 için enflasyonu aylık %2,06, yıllık %33,52 olarak açıkladı (geçen ay yıllık %35,05 olmuştu). İTO temmuz 2025 aylık enflasyonunu %2,6 olarak açıkladı. Yıllık İTO enflasyonu %44,4'den %42,5'e düştü. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre de, temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,75, yıllık enflasyon yüzde 65,15 oldu."

TÜİK temmuz 2025 için yine geçen aylar gibi beklenenden daha düşük bir enflasyon verisi açıkladı. TÜİK temmuz 2025 için enflasyonu aylık %2,06, yıllık %33,52 olarak açıkladı (geçen ay yıllık %35,05 olmuştu). İTO temmuz 2025 aylık enflasyonunu %2,6 olarak açıkladı. Yıllık İTO… — Murat Sagman (@muratsagman) August 4, 2025

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu: ENAG TÜİK’i yaklaşık 2’ye katladı

Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu, farklı kurumsal enflasyon verileri arasındaki uçuruma dikkat çekti. Babuşcu, Temmuz ayında aylık enflasyondaki 1,69 puanlık farkın yanı sıra, yılın ilk yedi ayında ENAG ile TÜİK arasındaki toplam farkın %15,5’e yükseldiğini söyledi. Yıllık bazda ise Babuşcu, “ENAG, TÜİK’in enflasyon rakamlarını neredeyse iki katına çıkarıyor” değerlendirmesinde bulundu.